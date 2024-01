Una actriz de la película ‘Dora y la ciudad perdida’ se une al elenco de ‘The Last of Us 2′ con un querido personaje.

Así lo anunció HBO Max, que en los últimos días ha ido anunciando a los nuevos personajes que se sumarán a ‘The Last of Us 2’, junto con los actores que les darán vida.

El nuevo personaje en sumarse a ‘The Last of Us 2′ es considerado clave para la serie, pues encarnará a ‘Dina’, el interés amoroso de la protagonista ‘Ellie’.

‘The Last of Us 2′ anuncia a la actriz que dará vida a ‘Dina’

La nueva integrante de ‘The Last of Us 2′ es la actriz y cantante estadounidense Isabela Merced, de 22 años, quien protagonizó ‘Dora y la ciudad perdida’ junto a Eugenio Derbez.

Al anunciar la nueva incorporación, los cocreadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann dijeron sobre el personaje:

“Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante”.

Con base en ello, señalaron que Isabela Merced es perfecta para darle vida:

“Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”. Craig Mazin y Neil Druckmann cocreadores de 'The Lastof Us'

Dina fue descrita como “un espíritu libre cuya devoción por Ellie será puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan”.

Isabela Merced es la tercera actriz que HBO Max anuncia como nueva incorporación al elenco de ‘The Last of Us 2′.

Antes de ella se anunció a los actores Kaitlyn Dever y a Young Mazino, quienes interpretarán a los personaes de ‘Abby Anderson’ y ‘Jesse’, respectivamente.

Isabela Merced, nueva actriz de ‘The Last of Us 2′, ya cuenta con una importante trayectoria en el cine

En los últimos años, Isabela Merced ha protagonizado varias películas, entre ellas:

“Rosaline”

“Dora and the Lost City of Gold”

“Instant Family”

“Father of the Bride” (la nueva versión)

“Sicario : Día del Soldado”

“Transformers: El último caballero”

También, Isabela Merced tiene varias películas próximas a estrenarse, incluídas:

“Superman: Legacy”, con el papel de Hawkgirl

“Alien: Romulus”

“Madame Web”

“The Last of Us” está basada en el exitoso videojuego del mismo nombre. Su historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, a causa de una pandemia que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Actualmente, ‘The Last of Us 2′ está en preproducción, por lo que se esperan más anuncios sobre su nuevo elenco durante los próximos días y el inicio del rodaje en febrero.