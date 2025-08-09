Aunque tardaron un poco en hacer el anuncio, Warner Bros. por fin confirmó la realización de Destino Final 7, algo que muchos esperaban, tras el gran éxito que fue Lazos de Sangre.

Con la producción de Destino Final 7, Warner Bros. quiere seguir explotando el interés por esta franquicia, la cual parecía que no daba para más hasta hace unos meses.

Destino Final: Lazos de sangre (Warner Bros. Pictures)

¿Qué se sabe de Destino Final 7?

De acuerdo con el reporte de Deadline, Destino Final 7 contará con un guion de Lori Evans Taylor; además del regreso de Warren Zide en la producción.

Con esto se asegura que Destino Final 7 tenga la misma calidad que Lazos de Sangre, que fue aplaudida por mantener la esencia de la franquicia; pero al mismo tiempo innovar en algunas partes.

Si bien no se tienen detalles de la historia, el mismo artículo menciona que Jon Watts, otro de los productores, tiene la idea de hacer algo diferente para esta nueva entrega, mostrar una especie de trama de origen.

Mandando la franquicia a los 60’s, con las primeras muertes de este tipo, e ir desarrollando la trama en futuras entregas, avanzando 50 años hasta llegar a la primera película.

Sin embargo aún hay mucho que definir al respecto, este primer esbozo de la trama podría cambiar en tratamientos subsecuentes.

¿Cuándo se estrena Destino Final 7?

Dado que aún está en etapa temprana de planeación, no hay una fecha para el estreno de Destino Final 7.

Tomando en cuenta el tiempo en que se desarrollan las películas actualmente, es posible que no veamos Destino Final 7 hasta dentro de dos o tres años, por ahí del 2028.

Aunque depende de qué tanta urgencia tenga Warner Bros. por sacar otra película de la franquicia.

Lazos de Sangre costó 51 mdd (947 mdp) e hizo a nivel mundial 285 mdd (5.2 mil mdp), siendo un éxito total para el estudio, así como uno inesperado, ya que se pensaba que la saga ya no tenía un público interesado en ella.

