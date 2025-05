Destino Final: Lazos de sangre es la sexta película que conforma a la franquicia de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, la cual se estrena este 16 de mayo pero ¿está a la altura de las demás?

Mucha presión se ha cernido sobre Destino Final: Lazos de sangre, especialmente tras el final de la quinta entrega pero ¿realmente es una digna sucesora de la franquicia?

¿Destino Final: Lazos de sangre cumple con los estándares de la saga?

Al ser la sexta entrega de Destino Final, muchos pensarían que la saga estaba más que terminada, pues la quinta película dio un cierre original y satisfactorio, ¿por qué hacer una película más?

Las dudas comenzaron a brotar especialmente entre los fans de la saga, quienes han seguido de cerca y de manera inquisidora todo lo relacionado con Destino Final: Lazos de sangre.

Es por eso que te revelamos en esta reseña de 5 puntos si Destino Final: Lazos de sangre es una secuela digna de la franquicia que comenzó en el año 2000:

Destino Final: Lazos de sangre no tiene una buena historia, pero sí grandes muertes

Para quien esté esperando una historia sólida en la sexta entrega de Destino Final, ciertamente Lazos de sangre no lo tiene.

Si bien es interesante la premisa que tiene sobre toda una familia a la que “la muerte” busca porque jamás debió existir, lo más destacable es precisamente el inicio de la película.

Pues terminando esa introducción gráfica, con grandes y memorables muertes, la historia cambia radicalmente, haciendo que el público se sienta perdido.

Y es que en esta ocasión, Destino Final: Lazos de sangre decidió jugar con las líneas del tiempo, por lo que al principio estamos en los años 50-60, y después en la actualidad, lo cual puede ser confuso.

No es hasta la mitad del segundo acto que se revela la conexión en Destino Final: Lazos de sangre, aunque no es difícil de adivinar, así que la premisa es bastante predecible.

Si bien Destino Final: Lazos de sangre es diferente a las entregas de toda la saga, se siente completamente separada de todas.

Especialmente porque en ningún momento se relaciona con las películas anteriores, algo que, como se recuerda, se destaca en todas las cintas de Destino Final al estar conectadas entre sí.

En Destino Final: Lazos de sangre no ocurre eso, tampoco se hace una mención sobre muertes anteriores; lo único que llega a decirse es que, alrededor del mundo ha habido muertes inexplicables.

Pero eso sí, lo que destaca innegablemente en Destino Final: Lazos de sangre, al igual que en las otras entregas, son las formas de la muerte.

Que, en momentos pudieran llegarse a sentir exageradas, ese es el chiste de toda la franquicia de Destino Final en donde la más mínima intervención termina en un desastre total.

Destino Final: Lazos de sangre abre de manera impresionante con muertes gráficas, pero decae en el segundo y tercer acto

Como se dijo hace un momento, Destino Final: Lazos de sangre no tiene una gran historia y no se conecta en nada con las películas anteriores entonces, ¿qué es lo que la hace destacar?

Sin duda alguna son las muertes que, en esta ocasión se han hecho mucho más gráficas a comparación de las primeras entregas, hay más riesgos y por supuesto, más sangre.

Es decir que ahora las muertes que se muestran en Destino Final: Lazos de sangre son mucho más violentas y explícitas sin dejar nada a la imaginación, pero sin caer en el género del gore.

Para quienes sean fieles fanáticos de la franquicia de Destino Final, sin duda alguna disfrutarán de estas muertes que, aunque podrían parecer absurdas, te harán pensar más de una vez en hacer un simple movimiento.

Así que sí, Destino Final: Lazos de sangre logra captar y retener la esencia de las películas de la saga, pese a que su historia no termina de convencer.

Las actuaciones de Destino Final: Lazos de sangre no son destacables

Por lo mismo de que la historia en Destino Final: Lazos de sangre no termina convenciendo, tampoco lo hacen las actuaciones.

Pues en Destino Final: Lazos de sangre, simplemente se siente la conexión bastante falsa al momento de interactuar como si todos fueran una gran familia.

Incluso, en ocasiones puede llegar a desesperar algunos tonos o gestos de los actores de Destino Final: Lazos de sangre, que no llegan a conectar con el público y ninguno se vuelve memorable.

Al menos no llegan a producir la sensación que, en su momento, las películas anteriores tenían con sus protagonistas quienes, desesperadamente intentaban salvar a sus amigos y a ellos mismos.

Y aunque aquí se trata de una familia completa, simplemente no se siente esa conexión entre todos; aunque siguiendo la premisa, es posible que esa fuera la intención de los directores y guionistas.

Ver a Tony Todd en Destino Final: Lazos de sangre, despierta la nostalgia

Algo que hará sonreír sin duda alguna a los fans de Destino Final en la entrega de Lazos de sangre, sin duda alguna será ver a Tony Todd en su último trabajo.

Pues cabe mencionar que Tony Todd fue parte esencial de la franquicia de Destino Final desde sus inicios en el año 2000.

Por lo que verlo una vez más en Destino Final: Lazos de sangre, hace recordar aquellas muertes espantosas que nos han entregado durante 25 años.

Especialmente al saber que Destino Final: Lazos de sangre, no solo fue la última película de Tony Todd, sino que además está dedicada a él.

En Destino Final: Lazos de sangre hay ciertos toques de humor que disipan la tensión

Una cosa que tal vez ayuda a que decaiga Destino Final: Lazos de sangre, es probablemente los toques de humor que decidieron añadirle.

Si bien en las entregas pasadas había algo de humor ácido e incluso negro, en Destino Final: Lazos de sangre se siente bastante tonto que logra romper con la tensión.

Por ejemplo, de una muerte se pasa a una reunión familiar para averiguar cómo detener las muertes y, enseguida hay otra muerte, sintiéndose más bien como una broma.

Incluso en algunos momentos en donde está sucediendo la muerte de manera gráfica y sin censura, dentro de los momentos de tensión, algo la rompe que termina con el encanto de Destino Final: Lazos de sangre.

Teniendo un humor bastante simple que no va con el tono de la película, llegando a ser incluso absurdo; afortunadamente, son contados estos momentos.

Destino Final: Lazos de sangre se destaca por sus muertes

En resumen, Destino Final: Lazos de sangre no tiene la mejor historia y no se siente como una secuela directa de la franquicia pues no está directamente relacionada con las anteriores.

Es decir que desde la quinta entrega, el círculo que se fue cocinando desde el año 2000 se completó con ella; esta sexta película se siente más bien como un spin-off.

Eso sí, las muertes en Destino Final: Lazos de sangre son bastante memorables, así que no pierde la esencia de lo que es en sí este tipo de películas.

Pero al final, sin una historia lo bastante sólida, al final se siente como ir a ver un baño de sangre sin sentido y con un humor que rompe con lo acostumbrado.

Aunque, sí eres fan de la saga y de las muertes legendarias, es posible que sí te guste y disfrutes de Destino Final: Lazos de sangre.

Eso si es que no eres tan quisquilloso como para escudriñar cómo se relaciona con las películas anteriores o incluso, con la propia película que en los últimos dos actos pierde un poco el sentido.