Demon Slayer: El castillo infinito parece dispuesta a dar la gran campanada en 2025, por lo menos así lo deja ver su calificación en Rotten Tomatoes.

Pues esta misma calificación en Rotten Tomatoes nos pone a Demon Slayer: El castillo infinito, como una de las mejores películas del año.

¿Cuál es la calificación de Demon Slayer: El castillo infinito?

Demon Slayer: El castillo infinito tiene una calificación del 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las calificaciones más altas para una película en todo este 2025.

Para que se den una idea, la calificación de Demon Slayer: El castillo infinito superó con facilidad el 83% de Superman, el 88% de Thunderbolts y se quedó apenas un punto por debajo del 96% de K-Pop Demon Hunters.

Siendo también una de las películas comerciales de anime (es decir, basada en una franquicia preexistente), con mejor puntuación de la crítica a nivel mundial, junto a One Piece: Film Red y Dragon Ball Super: Super Hero.

Si bien hay algo de trampa, pues apenas se llevan 20 reseñas contabilizadas, se espera que la tendencia se mantenga y no baje más allá del 90% con la llegada de nuevas críticas.

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes de Demon Slayer: El castillo infinito?

En general las reseñas en Rotten Tomatoes de Demon Slayer: El castillo infinito señalan que es un espectáculo digno de ver en la pantalla grande, con increíble animación y escenas de acción.

Afirmando que Demon Slayer: El castillo infinito mantendrá a los fans pegados a sus asientos durante las dos horas y media de duración, gracias a toda la construcción que se hace alrededor de la historia.

Aunque también reconocen que no es la mejor manera de entrar a la franquicia, pues literalmente estamos en el inicio del final de la misma; aún así puede resultar agradable para personas no tan versadas en la saga.

Además de que deja un buen sabor de boca para las próximas entregas, las cuales llegarán en un par de años.

Desde los intrincados fondos hasta las emocionantes coreografías de lucha, todo está representado con una viveza perfecta. Infinity Castle parece digno de la gran pantalla. El problema es que, en algunos aspectos clave, parece digno de la pequeña pantalla. IndieWire

Si bien los fanáticos más apasionados podrían desear ver más de Muzan, esta maravillosa entrega ofrece una espléndida muestra de lo que seguramente vendrá pronto. Guardian