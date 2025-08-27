Gints Zilbalodis, director de la premiada Flow, anunció oficialmente la producción de su nueva película de nombre Limbo.

Dando algunos pequeños detalles de la misma, Gints Zilbalodis también anunció su fecha de estreno para el 2028.

¿De qué tratará Limbo? La nueva película del director de Flow

Gints Zilbalodis no quiso dar muchos detalles acerca de Limbo, su próxima película tras el gran éxito que fue Flow.

El director simplemente señaló que, a diferencia de Flow, Limbo tendrá diálogos, siendo la primera película que hace con este tipo de narrativa.

Flow, película animada (Especial)

Además de que tendrá un estilo de animación muy parecido a la escena de Flow donde el ave se eleva y desaparece , que muchos interpretaron como la muerte de la misma.

Muchos especulan que por el nombre y esta descripción, Limbo podría tratar acerca de la muerte y el lugar donde precisamente yacen las almas perdidas, las que no puede pasar al más allá.

Sin embargo, esta es mera especulación, habrá que esperar más información por parte de Gints Zilbalodis.

Quien afirma no quiere revelar mucho de Limbo para no arruinarle la sorpresa a los que amaron Flow.

Flow (Dream Well Studio / Sacrebleu Productions)

¿Cuándo se estrenará Limbo de Gints Zilbalodis?

Algo que sí confirmó Gints Zilbalodis es que Limbo llegará en algún punto de 2028, 4 años después del estreno de Flow en 2024.

De momento, no hay fecha de estreno ni se mencionó si será estreno mundial o limitado.

Aunque, debido a la recepción de Flow, se espera que Limbo llegue a varios territorios, incluido México , al mismo tiempo.

Desde este momento hay mucha expectativa con la nueva producción de Gints Zilbalodis.

Ya que con Flow quedó demostrado que el director sabe contar historias con ayuda de la animación y recursos limitados.

Muchos esperan ver qué es lo que hace ahora Gints Zilbalodis, que contará con un mayor apoyo, así como recursos.

Flow (Dream Well Studio / Sacrebleu Productions)

Con información de Variety