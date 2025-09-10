James Gunn no está perdiendo el tiempo con el nuevo universo de DC en cine (DCU), pues ahora dio más detalles de la trama de Man of Tomorrow, la secuela de la película de Superman.

Si bien el director no quiso desgranar toda la historia de Man of Tomorrow, sí dio una pista de lo que veremos en la siguiente aventura de Superman.

Superman (Warner Bros. Pictures)

¿De que trata Man of Tomorrow?

De acuerdo con James Gunn en una entrevista para Variety, Man of Tomorrow no solo será una historia de Superman, también abordará detalles de la vida de Lex Luthor.

Man of Tomorrow nos presentará a Superman haciendo equipo con Lex Luthor en contra de un villano mucho más poderoso, de cual no se reveló la identidad en este momento.

Esta premisa va a acorde a los primeros promocionales que se mostraron con el anuncio de la película, donde vemos a los dos personajes uno al lado del otro.

Además se puede apreciar a Lex Luthor con su traje de batalla que se ha visto en cómics y videojuegos, el cual supuestamente está potenciado con kriptonita, aunque habrá que ver si eso es igual en la película.

Es decir que para esta nueva entrega, veremos a un Luthor en una faceta más como antihéroe, contrario lo que se apreció en la obra de 2025.

Man of Tomorrow (Warner Bros.)

¿Cuándo se estrena Man of Tomorrow?

James Gunn también dio la fecha de estreno de Man of Tomorrow, la cual será el 9 de julio de 2027; para cumplir con esto, la película muy pronto entrará en producción.

De acuerdo con el director, Man of Tomorrow se comenzará a filmar en abril de 2026, debería de estar lista a mediados del mismo año para hacer toda la post producción.

Esto resulta curioso, pues Superman se tardó alrededor de dos años en completarse, debido a que el director se tomó todo un año en hacer los efectos especiales.

Habrá que ver si hacer una secuela tan pronto no afecta la calidad de la misma, como ha pasado con producciones de otros universos.