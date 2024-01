Adan Canto, uno de los actores mexicanos en Estados Unidos más prolíficos, murió a los 42 años debido a un cáncer que lo afectaba desde hace tiempo.

La noticia de la muerte de Adan Canto fue dada a conocer por Variety, señalando varios de sus papeles, incluyendo su participación en X-Men: Days of Future Past de Marvel.

Si bien comenzó su carrera como cantante y actor en la CDMX, su primer papel importante fue a los nueve años en el clásico “Como agua para chocolate”.

Varios años después, luego de participar en varias producciones mexicanas, migró a Estados Unidos para hacerse un lugar en las producciones de Hollywood.

Estableciéndose como un intérprete relevante en papeles alejados de los estereotipos que se manejan para los actores mexicanos.

Se consolidó principalmente como un actor de cine y series de acción, aunque también explotó su lado dramático en Narcos con el papel de Rodrigo Lara Bonilla.

Adan Canto en Narcos (Netflix)

¿De qué murió Adan Canto?

De acuerdo con el reporte de Variety, Adan Canto murió de cáncer de apéndice el pasado 8 de enero de 2024.

Si bien no se dieron detalles del tiempo que Adan Canto estuvo lidiando con el padecimiento, se sospecha que llevaba enfermo por lo menos dos años.

Esto debido a que el actor dejó de publicar fotos y videos en redes sociales desde el 2022, además de que sus últimos papeles proceden de dicha época.

Siendo The Cleaning Lady la última serie en la que se le vio; la cual precisamente terminó su segunda temporada en el 2022.

Si bien la producción no ha declarado nada acerca de la muerte de Adan Canto, es probable que su personaje sea sacado del proyecto debido al deceso.

Adan Canto en The Cleaning Lady (Warner Bros. Discovery)

Adan Canto llamó la atención de Hollywood gracias a Marvel

Si bien el primer gran papel de Adan Canto fue en la serie The Following de 2013, muchos consideran que X-Men: Days of Future Past fue el verdadero trampolín para el actor.

Adan Canto interpretó a Sunspot en X-Men: Days of Future Past, producción de Marvel por parte de Fox, cuando no había sido comprada por Disney.

Si bien su papel se limita a unas cuantas escenas, la participación de Sunspot es relevante en la película, pues es de los últimos mutantes en resistir a los centinelas.

Muchos fans de los X-Men y Marvel han externado su tristeza al conocer la muerte de Adan Canto, pues lo consideran el mejor Sunspot del cine.

Con información de Variety