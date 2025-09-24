Aunque de momento se encuentra ocupado con el final de la trilogía de Dune, Denis Villeneuve dio algunos adelantos sobre el próximo James Bond.

Si bien no se explayó, el director aseguró que el nuevo James Bond sería un rostro desconocido en Hollywood, con lo cual acaba con varios rumores.

James Bond (MGM)

El nuevo James Bond no será un actor conocido en Hollywood

A través de Deadline, Denis Villeneuve habló un poco sobre su película de James Bond, así como el actor que interpretará al 007.

Lo primero que el director dejó en claro es que este nuevo James Bond no será un actor conocido en Hollywood, se tratará de una “cara fresca”.

Por lo que ya se están buscando actores británicos entre los 20 y 30 años que nunca hayan participado en alguna producción de gran presupuesto en Hollywood.

Además, señaló que no hay restricciones en cuanto a la etnia del actor para hacer al Agente 007, solo se busca que encaje perfectamente con el personaje.

No obstante, la elección del elenco de forma oficial no se hará hasta que Denis Villeneuve termine su compromiso con Dune 3, la cual está programada para estrenarse en 2026.

Nomi y James Bond (Universal Pictures)

Denis Villeneuve contará el origen de James Bond

Se busca que el nuevo James Bond sea un actor joven y desconocido en Hollywood, debido a que Denis Villeneuve quiere contar el origen del agente.

En el mismo reporte de Deadline, el director señala que mostrará a James Bond antes de ser el 007, como activo del ejército británico.

La película mostrará cómo es que es solicitado para unirse al MI6, y la misión que lo lleva a ganarse el rango de “00″.

Ubicándose cronológicamente incluso antes de Casino Royale, que se asume como la primera aventura oficial de James Bond en la narrativa de Ian Fleming.

Sin embargo, aún falta tiempo para ver lo primero de la nueva película de James Bond, pues su estreno se espera hasta algún punto del 2028.