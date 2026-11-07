Resulta ser que un nuevo candidato para encarnar a James Bond del director canadiense Denis Villeneuve se suma a la lista de los posibles de manera sorpresiva, pues se dice que Robert Pattinson podría ser el nuevo 007.

Por lo que Robert Pattinson desde ya se ha perfilado como uno de los más fuertes para ser James Bond de Denis Villeneuve, debido a la cercanía que tiene el actor y el director, tras trabajar en Dune: Part Three.

"Juego increíble": Robert Pattinson reacciona al México vs Inglaterra (Scott A Garfitt / AP Photo/Scott A Garfitt)

Robert Pattinson ya realizó pruebas para ser el James Bond de Denis Villeneuve, pero también otro actor

Según informes de The Hollywood Reporter, el actor Robert Pattinson realizó las pruebas de pantalla a finales de octubre de 2026 en el Reino Unido para ser el James Bond de Denis Villeneuve.

Dichas pruebas de Robert Pattinson las habría realizado en coincidencia mientras trabajaba en el rodaje de The Batman: Part II. cuya producción también se realiza en Londres.

Y para más sorpresas, Robert Pattinson no sería el único que se sumó a la lista de candidatos, pues el actor británico Nicholas Hoult también estaría siendo considerado para ser James Bond de Denis Villeneuve.

Con ello, la lista de los candidatos para ser James Bond de Denis Villeneuve se agranda, pues además de Robert Pattinson y Nicholas Hoult, recordemos que Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor también se encuentra entre los posibles para ser el nuevo 007.