20th Century Studios hace oficial el reestreno en cines de México de la película Avatar El Camino del Agua.

Por lo que te contamos cuándo sale el reestreno de Avatar El Camino del Agua en cines de México, pues ya tiene fecha para verla por tiempo limitado.

Esta es la fecha para ver por tiempo limitado, el reestreno de Avatar El Camino del Agua en cines de México

Por tiempo limitado podrás ver en cines de México el reestreno de Avatar El Camino del Agua, pues la fecha para verla será a partir del:

Fecha de estreno: 2 de octubre 2025.

Tiempo limitado: Solo disponible una semana en cartelera del 2 al 9 de octubre 2025.

Regresa a Pandora y vive #Avatar: El Camino del Agua de nuevo en la gran pantalla y en 3D. En cines el 2 de octubre, solo por una semana. pic.twitter.com/M97XQXvObs — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) September 3, 2025

Reestreno de Avatar El Camino del Agua en cines de México llegará en 3D

Antes de que llegue la 3 parte de la franquicia del director canadiense de 71 años de edad, James Cameron, la película Avatar El Camino del Agua tendrá su reestreno de manera especial.

Pues los fans de Avatar El Camino del Agua podrán disfrutar de la película en cines de México en formato 3D.

Cinemex y Cinépolis tendrán el reestreno de Avatar El Camino del Agua en cines de México

Para los fans de Avatar El Camino del Agua en cines de México, la película de la famosa franquicia podrá verse en las cadenas de Cinemex y Cinépolis.

Por ahora se desconoce cuándo será la preventa de boletos, así como en qué complejos de Cinemex y Cinépolis se tendrán las funciones por tiempo limitado el reestreno de Avatar El Camino del Agua.

Acá te estaremos dando a conocer los detalles para el reestreno de Avatar El Camino del Agua en cuanto Cinemex y Cinépolis los revelen de manera oficial.

Avatar 2: El Camino del Agua (Disney)

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y Cenizas? La tercera entrega de la franquicia ya tiene fecha en México

El reestreno de Avatar El Camino del Agua se dará antes de la llegada de la tercera entrega de la franquicia Avatar Fuego y Cenizas.

Misma película Avatar Fuego y Cenizas que tiene como fecha de estreno en México para el 18 de diciembre de 2025.