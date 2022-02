John Cena protagonizará la película de ‘Coyote vs ACME’, el actor cerró un trato con Warner Bros. para formar parte de este proyecto al lado de conocido personaje de caricatura.

La película llevará por nombre ‘Coyote vs ACME’, donde John Cena interpretará al abogado que defenderá a la compañía de los Looney Tunes de una demanda.

La historia de ‘Coyote vs ACME’ presentará a Wile E. Coyote demandando a la empresa, pues por su culpa no ha podido atrapar al Correcaminos; siendo su principal enemigo el abogado interpretado por John Cena.

John Cena se acerca a "Suicide Squad" (Chris Pizzello / Invision / AP)

De momento se desconoce el resto del elenco de ‘Coyote vs ACME’ además de John Cena; pero se sabe que el director será Dave Green, con un guión de Samy Burch.

A destacar que John Cena seguirá colaborando con James Gunn, pues ‘Coyote vs ACME’ será producida por el creador de ‘Peacemaker’ de HBO Max.

‘Coyote vs ACME’ no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue en uno o dos años, dependiendo del trabajo de James Gunn y John Cena en sus distintos proyectos.

‘Coyote vs ACME’ estará basada en una historia de Ian Frazier

Algo a mencionar es que ‘Coyote vs ACME’, que será protagonizada por John Cena, no es una historia original; estará basada en un texto que Ian Frazier publicó en el New Yorker en 1990.

Precisamente este cuento corto narraba las desventuras del Coyote en su demanda contra ACME, y como el abogado que interpretará John Cena lo dejaba siempre en ridículo.

En ‘Coyote vs ACME’, Wile alega que los productos de ACME son defectuosos, lo cual le ha provocado varias lesiones; sin embargo, el abogado de ACME le muestra que los está usando mal.

El Coyote y El Correcaminos (Warner Bros.)

Sin embargo, el Coyote no estará sólo en su lucha contra ACME y John Cena, pues en el relato el personaje es ayudado por un abogado venido a menos.

Tanto el Coyote, como su abogado, ven su lucha contra ACME como una manera de por fin tener la justicia que merecen, luego de su eterna racha de mala suerte.

‘Coyote vs ACME’ de Ian Frazier tuvo un buen recibimiento y fue alabado por la manera en que captó la esencia del personaje; se espera que la película haga lo mismo.

Con información de Deadline.