Dado el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos a finales de 2025, se presentó una palomera de la muñeca Annabelle, personaje representativo de la saga.

Sin embargo, esta palomera de Annabelle está resultando un tanto polémica debido a su curioso diseño y dónde se pondrán las palomitas.

¿Cómo es la palomera de Annabelle que causó polémica?

La palomera de Annabelle para El Conjuro 4: Últimos Ritos es una recreación de la muñeca completa, la cual está de pie.

Si bien al principio lo que destaca de la palomera de Annabelle es su cara algo extraña, eso se olvida cuando vemos que las palomitas se ponen en su trasero.

Palomera de Anabelle (Especial)

Pues la abertura para depositar las palomitas está en su espalda baja principalmente, rompiendo su vestido blanco para que puedas tomar tu “botana”.

Obviamentem esto ha causado conmoción en redes sociales, ya que es un tanto extraño pensar que comerás palomitas directamente del trasero de la muñeca.

Siendo un fenómeno similar a lo que pasó con la palomera de Dune en 2024, la cual tenía de adorno la boca del gusano, aunque más bien parecía otra cosa.

¿La palomera de Anabelle se venderá en México?

Aunque en México se espera con ansias El Conjuro 4: Últimos Ritos, es poco probable que la palomera de Annabelle llegue a nuestro país en el estreno .

No tanto por el curioso diseño de la palomera de Annabelle, sino porque por lo general este tipo de coleccionables especial de cine no salen de Estados Unidos.

Debido a que en su mayoría se tratan de exclusivas de algunas exhibidoras, con la cuales los estudios —en este caso Warner Bros.— ya tienen un trato previo.

Es por ello que en México por lo general se tienen las clásicas cubetas o vasos coleccionables de diferentes diseños para las películas.

También hay que mencionar que en nuestro país se prefiere traer coleccionables especiales para películas de otros géneros, como ciencia ficción o fantasía.

Las películas de terror o con clasificaciones elevadas, como El Conjuro y Annabelle, por lo general no tienen promocionales disponibles en cines locales.