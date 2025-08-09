Por que no es suficiente la versión de Guillermo del Toro, Sebastian Stan ya prepara su propia interpretación del la historia de Frankenstein, la cual suena bastante peculiar.
Pues el Frankenstein de Sebastian Stan no se ira por el camino clásico, sino que mostrará al personaje en un ambiente policiaco y de crítica.
¿Cómo será el Frankenstein de Sebastian Stan?
De acuerdo con The Playlist, esta versión de Frankenstein con Sebastian Stan será dirigida por Rudy Jude, director que recientemente se ha ganado los reflectores del cine internacional.
La visión de Rudy Jude para Frankenstein con Sebastian Stan, es mostrar los centros de detención clandestinos que tenía la CIA en Rumania, haciendo una especie de crítica al conocido intervencionismo estadounidense.
Para poco a poco ir desarrollando la historia del conocido monstruo, dentro de esa realidad, es decir; la trama no se desarrollaría en los clásicas villas y castillos de Europa, sino en sus ciudades de los 80’s.
No dio más detalles de la trama; pero es posible que uno de los agentes de la CIA o alguno de los detenidos, sean los responsables de “armar” al monstruo con los restos de los prisioneros muertos.
¿Cuándo se estrenará Frankenstein con Sebastian Stan?
De momento no hay una fecha de estreno para Frankenstein con Sebastian Stan, pues parece que aún está en etapa de planeación muy temprana.
Además de Sebastian Stan, no hay ningún otro actor o actriz confirmada para ser parte de esta versión de Frankenstein; de hecho el guion ni siquiera estaría terminado del todo.
Esto significa que, en caso de concretarse el proyecto, no lo veríamos en salas de cine hasta el 2027 o 2028, si es que no hay ningún problema, pues se manejará como algo de corte independiente.
Además recordemos que actualmente Sebastian Stan está ocupando con el MCU, ya que su personaje de Bucky regresará para Avengers: Doomsday que se estrena en 2026, y es posible que también este en Avengers: Secret Wars de 2027.
Con información de The Playlist.