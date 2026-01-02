Betty Boop y otros personajes pasarán a ser parte del dominio público y aquí te explicamos de qué se trata.

Estados Unidos determina que el derecho de autor solo puede durar 95 años, por lo que varios personajes como Mickey Mouse y Winnie Pooh son parte del dominio público.

Betty Boop se convirtió en parte del dominio público

A partir del1 de enero de 2026, las versiones originales de Betty Boop son parte del dominio público, lo que permitirá su uso libre.

Las versiones posteriores siguen protegidas por el derecho de autor y marcas registradas; la actual imagen de Betty Boop le pertenece a King Features Syndicate.

Betty Boop ahora es parte del dominio público (Especial)

Betty Boop se une a lista de personajes que pasaron a ser parte del dominio público como:

Mickey Mouse

Winnie The Pooh

Capitán Garfio

Pato Donald

Popeye

Nancy Drew

El personaje de Betty Boop apareció en cortos animados por primera vez en 1930 y el boceto original muestra a la ‘flapper’ con una imagen animal y largas orejas, semejantes a un poodle.

Por lo que, la versión de Betty Boop con orejas será la que pasa a ser del dominio público, no la actual imagen que se conoce del personaje.

Betty Boop pasa al dominio público (Especial )

Betty Boop pasó de ser una caricatura a su símbolo sexual

El personaje de Betty Boop es conocido por sus cortos, donde su apariencia y conocida frase: “Boop oop a doop” se convirtió en un icono de la televisión.

La imagen de Betty Boop ha ido evolucionando con el paso de los años, se modificó su imagen con rasgos más sensuales.

Betty Boop se ha caracterizado por usar vestidos cortos, tacones altos y escote, lo cual era extraño en la época, pues las caricaturas femeninas solían ser reservadas como Minnie.

El personaje de Betty Boop ha recorrido el mundo y es popular por sus exageradas características.