El pasado 9 de julio se llevó a cabo el estreno mundial de Barbie La Película, y tanto Margot Robbie -33 años- como los demás famosos deslumbraron la alfombra rosa con sus impactantes looks.

En primer lugar, Margot Robbie sorprendió en el estreno mundial de Barbie La Película con sus looks inspirados en la icónica muñeca.

Por la alfombra rosa para el estreno mundial de Barbie La Película, varios artistas desfilaron sorprendiendo con sus looks, entre los que estaban:

Margot Robbie -33 años- Dua Lipa -27 años- Karol G -32 años- Ryan Gosling -42 años- America Ferrera -39 años- Billie Eilish -21 años- Nicki Minaj -40 años-

Margot Robbie y Ryan Gosling en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Margot Robbie lució un vestido negro inspirado en la Barbie de los 60 para el estreno mundial de Barbie La Película

Entre los looks más icónicos del estreno mundial de Barbie La Película, esta en primer lugar el de Margot Robbie, el cual estuvo i nspirado en la Barbie de los 60.

La actriz australiana lució un look con un vestido negro de Schiparelli idéntico al de la Barbie de ‘Solo in the Spotlight’.

Margot Robbie en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Dua Lipa brillo con su vestido semitransparente

Como ya es algo recurrente en Dua Lipa, la cantante que tiene un papel en Barbie La Película y quien canta el tema principal, lució un vestido semitransparente para el estreno mundial.

En esta ocasión el look de Dua Lipa consistió en un vestido shiny hecho a la medida de Bottega Venetta en donde presumió su envidiable figura.

Dua Lipa en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Karol G lució cual sirena en el estreno mundial de Barbie La Película

Otra de las invitadas icónicas para el estreno mundial de Barbie La Película en la alfombra rosa, fue Karol G.

La cantante colombiana tiene uno de los temas en el soundtrack de Barbie La Película, y en esta ocasión para la premiere en Las Vegas lució como una verdadera Barbie Sirena.

Karol G se dejó ver con una falda larga con un print estilo setentero y un top rosa brillante de Emilio Pucci.

Karol G en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Ryan Gosling desfiló con un traje rosa para Barbie La Película homenajeando a Ken

El también protagonista de Barbie La Película, Ryan Gosling, también se ha dejado ver con looks que recuerdan de inmediato al muñeco Ken.

Y para el estreno mundial de Barbie La Película, el actor optó por un traje rosado y una camisa a juego del mismo tono.

Ryan Gosling en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Nicki Minaj optó por un conjunto de dos piezas para Barbie La Película

Además de formar parte del soundtrack de Barbie La Película, Nicki Minaj se dejó en la alfombra rosa con un conjunto de dos piezas en color azul celeste con una falda mesh.

Nicki Minaj en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

America Ferrera también llegó en tonos rosados para Barbie La Película

America Ferrera es una de las actrices que participa en Barbie La Película, llegó al estreno mundial con un conjunto también en dos piezas en color palo de rosa.

America Ferrera en el estreno mundial de Barbie La Película (Michael Tran / AFP / AFP)

Billie Eilish rinde tributo a Ken para el estreno de Barbie La Película

Billie Eilish es sin duda una de las jóvenes cantantes que hagan impuesto moda gracias a sus arriesgados looks y para la Barbie La Película, no fue la excepción.

Pues en esta ocasión la cantante decidió rendir tributo a Ken con un look oversize inspirado en el eterno acompañante de Barbie.