Al parecer, Ryan Gosling será el villano en Barbie La Película, así lo revela al interpretar el tema ‘Just Ken’.

Un nuevo tema musical de Barbie La Película se ha estrenado este lunes 10 de julio en el marco de la llegada a a cines del live action de la famosa muñeca de Mattel.

A lo que ahora es el turno de Ryan Gosling -de 42 años de edad- con la canción de ‘Just Ken’ que forma parte del albúm de Barbie La Película.

¿Premio Oscar para Ken? Primeras reacciones de Barbie La Película alaban actuación de Ryan Gosling (Barbie )

‘Just Ken’, la canción con la que Ryan Gosling revela que ¿es el villano en Barbie La Película?

‘Just Ken’ es la nueva canción que forma parte del soundtrack de Barbie La Película y con la que Ryan Gosling podría estar revelando la importancia de su papel como Ken en esta historia.

Ya que con la canción y el videoclip de ‘Just Ken’ pareciera que Ken nos revela que es el villano en Barbie La Película.

A lo que la canción interpretada por Ryan Gosling nos habla de la frustración que siente Ken ante Barbie, pero ¿es el villano? Al parecer no, te decimos el por qué.

La respuesta esta en la letra de la canción ‘Just Ken’, en la que el personaje de Ryan Gosling expresa lo frustrado que se siente ser el número 2, pues sólo él es un Ken de los tantos que hay y no una Barbie única.

Sin embargo, pese a sentir esto, Ken también esconde en su letra de la canción el amor no correspondido que tiene por Barbie, a quien solo la famosa muñeca ve como un amigo.

A lo que Ken no entiende el porque Barbie solo no lo ve y lucha por él como lo hace por ella, siendo que es un 10 entre todos.

Esta es la letra de ‘Just Ken’, la canción interpretada por Ryan Gosling

‘Just Ken’ en inglés

Doesn’t seem to matter what I do

I’m always number two

No one knows how hard I tried, oh, I

I have feelings that I can’t explain

They’re drivin’ me insane

All my life been so polite

‘Cause I’m just Ken

Anywhere else I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the ten and fight for me?

I’m just Ken and I’m enough

And I’m great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I’m just ken

Baby, I’m just Ken

‘Just Ken’ traducida al español

No parece importar lo que haga

siempre soy el numero dos

Nadie sabe cuánto lo intenté, oh, yo

Tengo sentimientos que no puedo explicar

Me están volviendo loco

Toda mi vida sido tan educado

Porque solo soy Ken

En cualquier otro lugar sería un diez

¿Es mi destino vivir y morir una vida de fragilidad rubia?

solo soy ken

Donde yo veo amor, ella ve un amigo

¿Qué hará falta para que ella vea al hombre detrás de los diez y luche por mí?

Solo soy Ken y soy suficiente

Y soy genial haciendo cosas

Entonces, oye, échame un vistazo, sí, solo soy Ken

Cariño, solo soy Ken