Austin Butler en Dune 2 se está llevando los aplausos, tanto que ya lo comparan con Javier Bardem y Heath Ledger como uno de los mejores villanos del cine.

Al parecer el actor Austin Butler -de 32 años de edad- está en su mejor momento, pues tras interpretar al villano sociópata Feyd-Rautha Harkonnen en Dune 2, las críticas lo alaban.

Tanto que ha sido ya comparado con las actuaciones villanas de los actores Javier Bardem -de 54 años de edad- y Heath Ledger -1979 -2008-.

Austin Butler en Dune 2, ¿ya es el mejor villano del cine? Los fans lo comparan con Javier Bardem y Heath Ledger (Warner Bros )

Austin Butler en Dune 2 al nivel de los villanos de Javier Bardem y Heath Ledger

A través de las primeras críticas de quienes ya han podido ver la película Dune 2, la actuación de Austin Butler ha resaltado.

Tanto que Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen en Dune 2 ya tiene comparaciones positivas con las actuaciones de dos villanos que han trascendido en el cine.

Pues a Austin Butler se le ha comparado con el villano Anton Chigurh que Javier Bardem interpretó en No Country For Old Men de 2008.

Así como la épica interpretación de H eath Ledger en Batman: The Dark Knight de 2008 como Joker.

Por lo que la actuación de Austin Butler ha sido descrita por la crítica como “el villano más memorable de la pantalla desde Javier Bardem y Heath Ledger “.

Asimismo, han descrito que Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen en Dune 2 no tiene comparación con lo que hizo en la película de Elvis de 2022.

Esto pese a los meses de preparación y el método de actuación que Austin Butler tuvo para ser el rey del rock and roll.

Con ello, también son muchos los que apuntan que Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen en Dune 2 podría estar en las nominaciones a Mejor Actor de Reparto para los Oscar 2025.

Austin Butler cambió su método de actuación para Dune 2

En entrevista con Los Angeles Times, Austin Butler dijo que cambió su método de actuación para Dune 2 tras Elvis.

Para Elvis, el actor Austin Butler recordó que pensó en el personaje día y noche durante tres años.

Sin embargo, hacer esto para el personaje de Feyd-Rautha Harkonnen en Dune 2 era impensable ser un sádico y psicópata asesino, p ues habría sido muy poco saludable para sus amigos y familiares .

“Definitivamente en el pasado, con ‘Elvis’, he explorado vivir en ese mundo durante tres años y eso es lo único en lo que pienso día y noche. Con Feyd, sabía que eso no sería saludable para mi familia y amigos”. Austin Butler

Método, que sin duda le ha servido, pues Austin Butler en Dune 2 parece haber superado lo que hizo en Elvis, tal cual lo ha dicho la crítica y los fans que ya vieron la película.