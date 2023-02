Austin Butler es el actor que encarnó a Elvis, mismo que ha opacado a Brendan Fraser en los Premios BAFTA 2023, al llevarse el galardón a Mejor Actor.

Luego de que Brendan Fraser -de 54 años de edad- cayera ante Austin Butler -de 31 años de edad- en los Premios BAFTA 2023.

Pues la interpretación de Elvis le valió a Austin Butler el reconocimiento en los Premios BAFTA 2023 a Mejor Actor.

Sin embargo, la carrera actoral de Austin Butler va más allá de Elvis, pues el actor lleva varios años en la industria.

Austin Butler, ganador del premio a mejor actor por "Elvis" (Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿Quién es Austin Butler?

Austin Robert Butler mejor conocido como Austin Butler, es un actor y cantante de Hollywood, con varios años en el ambiente.

Ya que Austin Butler comenzó su carrera en televisión, con papeles en Disney Channel y Nickelodeon.

Lo que llevó a Austin Butler a participar en sus primeros papeles en las populares series como:

Hannah Montana

Zoey 101

iCarly

Los magos de Waverly Place

Ya más tarde, Austin Butler ganó popularidad, por lo que logró a ser actor recurrente en las series como The CW Life Unexpected y Switched at Birth.

Hasta que obtuvo reconocimiento como protagonista en las series The Carrie Diaries y The Shannara Chronicles

Sin embargo, el gran debut de Austin Butler en cine fue en 2019 como Tex Watson en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Y por lo que a partir de ese mismo año, la vida de Austin Butler daría un giro al obtener el papel principal para Elvis, que lo ha llevado a opacar a Brendan Fraser en los Premios BAFTA 2023.

¿Quién es Austin Butler, el actor que encarnó a Elvis? (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Los amores de Austin Butler, el actor de Elvis que opacó a Brendan Fraser en Premios BAFTA 2023

Aunque Austin Butler ha sido muy hermético con su vida personal, a lo largo de su carrera se ha dejado ver con varios amores.

Pues Austin Butler tuvo una relación bastante larga con la actriz y protagonista de High School Musical, Vanessa Hudgens -de 34 años de edad- pues su noviazgo duró nada más ni menos que 9 años.

Pese a que nunca se reveló el motivo de su separación, tanto Austin Butler como Vanessa Hudgens se han dirigido con respeto y buenos recuerdos de dicho noviazgo.

Actualmente, Austin Butler sale con la modelo Kaia Gerber de 21 años de edad, quien es conocida por ser hija de la supermodelo Cindy Crawford- de 578 años de edad-.

¿Austin Butler o Brendan Fraser, quién es el mejor actor del 2023?

La carrera por los premios al cine está que arden, pues tras ver a las celebridades desfilar en varias alfombras rojas y llevarse a casa los premios, el máximo galardón, el Oscar 2023 está a la vuelta de la esquina.

A esto, dos de los nombres más sonados para levantarse con el Oscar 2023 a Mejor Actor es el de Brendan Fraser y el de Austin Butler.

Debido a que ambos actores se han mantenido como los contendientes más fuertes de los premios del cine en la categoría a Mejor Actor.

Sin embargo, entre las apuestas Brendan Fraser ha figurado como el gran favorito, pese a esto el actor de The Whale se vio opacado la noche del domingo, luego de que Austin Butler quien se llevó el premio BAFTA 2023.

Brendan Fraser (Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP)

Reconocimiento a Austin Butler por su papel del rey del rock and roll Elvis Presley y con el que suma dos galardones a Mejor Actor, pues además del BAFTA 2023, también ganó el Globo de Oro.

Aunque aún está por verse si Brendan Fraser o Austin Butler serán alguno que se levante con el Oscar 2023.

Pues el próximo domingo, los intérpretes se tendrán que enfrentar al premio del sindicato de Actores SAG Awards 2023, lo que podría predecir al próximo ganador del Oscar 2023.