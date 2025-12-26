Si tienes planeado ir al cine en este día de Navidad, tienes la opción de ir a Anaconda, la cual ya se estrenó y aquí te decimos si tiene escenas postcréditos.

Aunque Anaconda no es parte de una gran franquicia o universo, su temática (ser una especie de meta ficción/sátira de Hollywood) se presta para tener alguna escena extra.

Anaconda (Sony)

¿Anaconda tiene escenas postcréditos?

Por increíble que parezca, Anaconda SÍ tiene escenas post créditos, además de algunos extras antes de los mismos, un epílogo que cierra la trama de la película.

Este epílogo se da inmediatamente después de que termina la historia principal y nos muestra lo que sucedió con todos los protagonistas, además de tener el cameo de una de las protagonistas de la Anaconda original.

Después está una pequeña secuencia de acreditaciones para finalmente tener la escena postcréditos, por lo que te tendrás que esperar un poco si quiere tener toda la información de la película.

Aunque no es mucho tiempo, debes de tomarlo en cuenta por si tienes prisa o no te puedes quedar a ver todo el final de la película; o si eres de las personas que no les gustan este tipo de secuencias extra.

¿Cómo es la escena postcréditos de Anaconda?

Trataremos de no darte SPOILERS acerca de la escena post créditos de Anaconda; aún así, recomendamos tener cuidado por si aún no has visto la película.

La escena postcréditos de Anaconda es en sí una broma, aunque también revela lo sucedido con uno de los personajes secundarios de la película, el cual es muy relevante en cierto momento.

Esta secuencia dura apenas unos segundos y solo sirve de cierre para ese personaje, pues no se menciona nada de los protagonistas.

Tampoco deja abierta la puerta para una posible secuela de Anaconda , ya que no adelanta nada ni hay alguna referencia a que vaya a haber más aventuras de Jack Black con serpientes gigantes en el futuro inmediato.