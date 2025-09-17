Jack Black y Paul Rudd serán los protagonistas del remake de Anaconda, y así luce en su primer tráiler.

A través de redes sociales, se reveló el primer tráiler del remake de Anaconda, un clásico de los 90 pero ahora protagonizado por Jack Black de 56 años de edad, y Paul Rudd de 56 años de edad.

Así luce el remake de Anaconda en su primer tráiler con Jack Black y Paul Rudd

Se ha anunciado un remake de Anaconda, la película que llegó en 1997 y se desarrolló toda una franquicia en torno a ella.

Sin embargo, ahora llegará un remake de Anaconda pero con un tono de comedia de terror que estará protagonizada por Jack Black y Paul Rudd.

En el tráiler se puede ver cómo un grupo de amigos viajan para grabar su propia versión de la película de Anaconda, pero tras matar por accidente a la serpiente que usaban, ahora deberán adentrarse en la jungla.

Es ahí en donde se topan con una anaconda real que amenazará sus vidas, pues comienza a matar a todo aquel que se encuentra en su camino.

¿Cuándo se estrena Anaconda de Jack Black y Paul Rudd en México?

Tras la salida del primer tráiler del remake de Anaconda con Jack Black y Paul Rudd, se puede notar que esta película será una comedia de terror.

Aunque de momento no se reveló cuándo llegará Anaconda a México, pero Cinemex ya adelantó que estrenarán esta película de Jack Black y Paul Rudd en sus complejos.

Cabe mencionar que en el tráiler de este remake de Anaconda con Jack Black y Paul Rudd, puede leerse que llegará para Navidad 2025, por lo que es posible que llegue para esas fechas a México, ya que en Estados Unidos llegará el 25 de diciembre.