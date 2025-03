Alfonso Obregón narra cómo fue su experiencia en la prisión, pues reveló que le mentó la madre a los presos porque querían que hiciera la voz de Shrek.

A través del canal de YouTube Jeffar Vlogs , el actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón de 64 años de edad, reveló sí hará o no el doblaje de Shrek 5.

Asímismo, Alfonso Obregón se sinceró y dijo cómo fue su experiencia en prisión tras sus acusaciones de abuso sexual.

Pues cabe recordar que el pasado 2024, Alfonso Obregón fue acusado de abuso sexual en donde, posteriormente fue declarado como inocente.

Sin embargo, Alfonso Obregón reveló cómo esto le afectó en su trabajo y por supuesto, cómo fue su experiencia en prisión mientras vivía su proceso legal.

¿Alfonso Obregón no será la voz de Shrek? Esto revela el actor de doblaje en español latino

Durante una entrevista en YouTube del canal Jeffar Vlogs, Alfonso Obregón reveló si hará o no el doblaje de Shrek 5; especialmente con las acusaciones que pasó y tras la polémica de la película.

Ante esto, Alfonso Obregón se sinceró y aseguró que la empresa no se ha contactado con él para iniciar el proceso de doblaje y no sabe si es por sus acusaciones de abuso sexual de las cuales, quedó absuelto.

Sin embargo, Alfonso Obregón aseguró que ni para el teaser le hablaron para doblarlo al español.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien ‘Alfonso Obregón Inclán en Shrek’” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón asegura que esto se debe a que, en todas las demás películas de Shrek anuncian a Mike Myers pero en español es su voz, por lo que quiere que le den el crédito como merece al ser el protagonista.

Y si no aceptan sus condiciones, Alfonso Obregón está decidido a no hacer el doblaje de Shrek 5.

“Si ellos no se comunican conmigo y no llegamos a un acuerdo, no la voy a hacer y no tengo ningún problema” Alfonso Obregón

Por lo que ahora se especula que, de no participar Alfonso Obregón en Shrek 5, podría haber una nueva voz para el personaje.

Alfonso Obregón les mienta la madre a presos que querían hiciera voz de Shrek en la cárcel

A través de una entrevista en YouTube en el canal de Jeffar Vlogs, el actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón, reveló como fue su experiencia en prisión.

Alfonso Obregón es conocido por hacer las voces de:

Shrek en toda la franquicia

Marty en las películas de Madagascar

La princesa Grumosa en Hora de Aventura

Kakashi en Naruto

Ren en Ren y Stimpy

Y es que al principio de la entrevista, Alfonso Obregón asegura que sí le ha afectado las acusaciones de abuso sexual, pues ya no está participando en el doblaje de momento, aunque sí está dando clases y cursos.

Pero, lo que más llamó la atención fue la experiencia que Alfonso Obregón relató sobre cómo fue estar en prisión.

Pues comentó que los presos comenzaron a acercarse a él para que les hiciera la voz de Shrek, y él aún nervioso, les mentó la madre:

“Al otro día empezaron a llegar los presos a mi celda diciendo: ‘¿Dónde está Shrek? Háblanos como Shrek’” Y yo les digo: ‘¡Chinguen a su madre’. Y empiezan a decir: ‘Ohhh, sí es Shrek. No se preocupe, lo vamos a cuidar.” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón revela que los presos de la cárcel le llevaban dibujos para que los firmara por ser la voz de Shrek

Alfonso Obregón se sinceró en una entrevista en YouTube en el canal Jeffar Vlogs, en donde explicó como fue su experiencia en prisión.

Pues cabe mencionar que el pasado 10 de agosto del 2024, Alfonso Obregón fue acusado y aprehendido por el delito de abuso sexual.

Y aunque quedó absuelto, su proceso lo llevó en el Reclusorio Norte, de donde cuenta que los presos comenzaron a acercarse para preguntarle si era la voz de Shrek.

Al darse cuenta de que en efecto, Alfonso Obregón era el actor de doblaje detrás de la voz de Shrek, los presos le aseguraron que lo cuidarían pero además, comenzaron a llevarle dibujos y objetos para que los firmara.

“Empiezan a irme a visitar los días subsecuentes, a llevarme dibujos y a decirme: ‘Oye, ¿me firmas esto para mi familia? Y yo: ‘Sí, sí, claro’. Entonces los mismos presos me empiezan a cuidar, yo tengo que decirte que todavía no lo creo. Yo entré pensando: ‘Me van a partir la madre, me van a violar, me van a romper en pedazos’, y ellos mismos son los que se encargan de cuidarte” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón asegura que encontró más ayuda y solidaridad, más hermandad en los presos de la cárcel que en las personas que están fuera.

Por lo que Alfonso Obregón, voz de Shrek, asegura que para él fue una experiencia similar a una convención en el reclusorio.

Incluso revela que durante su permanencia se enfermó de Covid y lo sacaban al médico, y cuando lo hacían los presos se paraban y le pedían que les hablara como sus personajes famosos tales como Shrek, Marty, Bugs Bunny.

“Me abrazaban, nos hicimos amigos. Fue una experiencia alucinante” Alfonso Obregón