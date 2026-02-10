A través de sus redes sociales, el actor de doblaje Alfonso Obregón, reveló si es que será la voz en español latino de Shrek para su nueva entrega, pues varios de sus fans han pedido que que se respete al doblaje original que llegó desde la primera entrega.

Ante esto, recientemente Alfonso Obregón habló en sus redes sociales oficiales en donde dio a concer cual es la situación actual ¡cn respecto a las negociaciones para que sea la voz de Shrek.

Esto dijo Alfonso Obregón sobre sñ volverá a darle voz a Shrek en la nueva película

En su perfil oficial de Facebook, Alfonso Obregón, voz icónica de Shrek en español latino, anunció que probablemente no regresará para la quinta entrega debido a desacuerdos por un salario justo y créditos por su trayectoria.

“Creo que ya no voy a ser Shrek” Alfonso Obregón

Y es que cabe recordar que desde el año pasado, Obregón ha exigido dirigir el doblaje y tener un mayor reconocimiento; sin embargo, todo indica que no se llegó a un acuerdo entre el actor del doblaje y los estudios que traen a Shrek 5.

Mientras que por otro lado, Eugenio Derbez dio a conocer hace poco que sí volverá como Burro, lo que ha generado tensión en la producción de Shrek 5, programada para 2026.

De momento, la declaración de Alfonso Obregón ha provocado reacciones en redes, con la mayoría de los fans lamentando la posible pérdida de la voz original y también ha habido debates sobre el impacto en la taquilla.