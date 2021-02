Días después de anunciar que tendrá una bioserie, Gloria Trevi habló de los temas que abordará y si aparecerá Sergio Andrade.

Hace unos días se dio a conocer que Gloria Trevi tendrá su propia bioserie, bajo la producción de Carla Estrada , y ahora, la cantante habló un poco del tema, además si aparecerá Sergio Andrade.

Como se recordará, Gloria Trevi estuvo involucrada en la polémica, luego de alcanzar la fama y trabajar junto a Sergio Andrade, pues fueron acusados de corrupción de menores , motivo por el que estuvo varios años en prisión.

Sin embargo, la famosa cantante fue entrevistada por los conductores de ‘De Primera Mano’, en donde dio un adelanto de lo que será la serie que contará su verdad e historia.

En la emisión, Gloria Trevi fue cuestionada sobre si aparecerán las personas que la afectaron, en referencia a Sergio Andrade, y de forma breve respondió:

“Tanto las personas que me dieron la vida, los que me enseñaron a creer en Dios, como los que me lastimaron, más bien. Sí fueron varias personas”. Gloria Trevi

En la serie, Gloria Trevi contará su historia con hechos

La bioserie de Gloria Trevi se espera que sea estrenada en el 2022, ya que por el momento se está haciendo la documentación sobre lo que saldrá a la luz. Es así que la cantante mexicana confirmó que todo se contará en base a hechos.

“Llegó el momento no de mi verdad, porque lo que se va a presentar en la serie va a ser algo con documentos, con hechos, con testigos muy verdaderos, con fechas y todo”. Gloria Trevi

Pese a que la intérprete de ‘No querías lastimarme’ y ‘Con los ojos cerrados’, no quiso dar muchos detalles sobre la bioserie, debido a que en un futuro “llegará el momento”, sí mencionó cómo quiere que el público la conozca.

“Una cosa que creo que es muy importante, es que yo no me quiero presentar como ‘Ay, la infalible Gloria Trevi que nunca se equivocó en algo’. Sino como el ser humano que fue una niña que tuvo sueños, luchó por ellos, empezó a hacerlos realidad, se le convirtieron en pesadillas y que las cosas fueron aumentando de una manera dramática”. Gloria Trevi

Fue así que Gloria Trevi aseguró que lo que quiere compartir con sus fans es lo que se vive debajo de los escenarios, aunque mostrará “cosas que van a pegar muy fuerte”, pero de acuerdo con la cantante, el trabajo lo realizará con el corazón.