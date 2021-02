La bioserie de Gloria Trevi abordará su vivencia en prisión, así como contará la verdad detrás de su polémica relación con Sergio Andrade.

La productora Carla Estrada es quien está trabajando en la bioserie de Gloria Trevi, la cual retratara cómo la cantante logró alcanzar la fama y conservar esta pese a su polémica relación con Sergio Andrade. Finalmente conoceremos la verdad, el antes y después de su mayor escándalo.

Se contará como Gloria Trevi vivió más de cuatro años en prisión acusada de rapto, corrupción y violación de menores. Cómo surgió su relación con Sergio Andrade y cómo sacó adelante la concepción y nacimiento en el penal de Sao Paolo, Brasil, de su primogénito Gabriel. Como dice la artista, " no contará su verdad sino la verdad ”.

“No pretendo que mi serie sea una serie donde yo salga como una persona que nunca cometió un error, sino al contrario, quiero que en mi bioserie se comparta no mi verdad sino la verdad… Ahora sí le voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas”, detalló la cantante en conferencia de prensa.

No obstante, la bioserie de Gloria Trevi aún no tiene fecha de estreno. Carla Estrada, responsables de éxitos como “Por siempre Joan Sebastian" y “Silvia Pinal, frente a ti”, ha mantenido en secreto los detalles más importantes, no sabemos quiénes formarán parte del elenco y mucho menos quién será la protagonista. “La prioridad en este momento es la investigación y delimitar bien hacia dónde vamos y como vamos a abordar su vida y carrera, no es nada fácil”, dijo hace unos meses la productora.

Gloria Trevi prepara su primer concierto streaming

Además de finalizar los detalles de su bioserie, Gloria Trevi se prepara para el estreno de su primer concierto streaming que lleva por nombre “Trevi in da house” , la cita con la regiomontana es el próximo 27 de febrero.

Por otra parte, Gloria Trevi se prepara para la entrega de “Premios lo nuestro” donde será reconocida su carrera artística. El evento tendrá lugar el 18 de febrero.