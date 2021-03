Yanet García lo vuelve a hacer; se deja ver en mini tanga de hilo dental

Yanet García y su trasero semidesnudo vuelven a paralizar Instagram.

Tal y como Yanet García lo desea, toda nuestra atención está sobre ella y es que nuevamente da a sus millones de fans un vistazo de su trasero; así es: ‘La chica del clima’ le sube una rayita a sus ya de por sí, sexys publicaciones.

En esta ocasión, Yanet García comparte parte de la sesión fotográfica que le realizó ‘dievko’, quien en un breve descanso aprovechó para tomarse una selfie junto a ella en la que sobresaliera su trasero, que en aquel momento estaba expuesto y es que apenas si lo cubría una mini tanga de hilo dental.

“Con mi fotógrafo favorito @dievko. Te amo ‘chikki’. Gracias @kevinrivasmakeup por mi maquillaje y peinado, ¡me encantó! Amo los resultados de llevar un estilo de vida saludable”, escribió la influencer junto a la foto que publicó en Instagram y que rápidamente generó una lluvia de piropos:

“¿Puedo tener ese trabajo?”, “Lindos zapatos”, “Chico afortunado”, “Que pinche envidia, la culpa es de mi jefa que no me dijo que podía estudiar fotografía”, “¿Para cuándo el only fans?”, “¿No había un bikini más pequeño?”, “Que suerte tienen algunos”, “Ridículamente caliente”, “No sé los demás pero yo lo envidio”, se lee entre los comentarios de la sexy fotografía.

Piden a Yanet García un OnlyFans

Como era de esperarse, fans de Yanet García ya no se conforman con fotos de su trasero semidesnudo , ellos quieren más por lo que le está pidiendo lanzar su OnlyFans, plataforma a la que felizmente prometen inscribirse.

¿Qué es OnlyFans?

Seguramente has escuchado repetidamente qué es OnlyFans en los últimos meses y es que cada vez son más las personas que se unen a esta plataforma que muestra contenido de todo tipo mediante pago.

OnlyFans es un portal web de suscripción, es decir, se crea una cuenta y se vende contenido específico. En este caso se espera que Yanet García publique fotos y videos dirigidos a adultos.