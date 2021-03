Luisito Comunica fue criticado por usuarios que le reclamaron el promover lugares donde se abusa de las mujeres

Luisito Comunica ha retomado sus viajes por el mundo, tras una pausa por la pandemia de coronavirus. Actualmente se encuentra en El Salvador, país donde no ha logrado escapar de la polémica tras su paso por un famoso table dance o como él lo llama, un "club de caballeros".

En redes sociales, las reacciones por este hecho no se hicieron esperar, acusando al youtuber mexicano de promover establecimientos que cosifican a la mujer.

En septiembre pasado, Luisito Comunica encaró acusaciones similares, tras publicar una foto en la que promocionaba el mezcal “Tus nalguitas serán mías”, mostrando el trasero de su novia Ary Tenorio.

"Me trajeron a relajarme un rato al Lips": Luisito Comunica bromea con "visita" a table dance

Todo comenzó tras la visita del youtuber a un cementerio de El Salvador, donde según afirmó, vio y escuchó cosas que lo asustaron, por lo cual decidió hacer una ritual para quitarse las malas vibras.

Parece que esto no ayudó mucho, pues en sus historias de Instagram Luisito Comunica subió minutos después un video en el que aparece afuera de un famoso table dance denominado Lips y comenta:

"Pero bueno, amigos, para bajarme el susto, ese episodio de miedo, me trajeron a relajarme un rato al Lips. Claro que sí, me recomendaron mucho que lo viniera a conocer. Los memes eran verdaderos, vamos a explorarle, vamo’ a darle", Luisito Comunica

Inmediatamente después, en otra historia el youtuber aseguró que no entró al lugar, pero que quiso pasar a conocerlo por fuera debido a que sus fans de El Salvador le han hecho muchos memes visitando ese table dance.

"No es cierto, es que vi que aquí en El Salvador me han hecho muchos memes. Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto. Lo que me pareció gracioso fue recrear un meme que se compartió mucho en El Salvador. Esos lugares son pésimos y no deberían de existir"

Tunden a Luisito Comunica por "visita" a table dance

Sus explicaciones no bastaron a usuarios de redes sociales, quienes acusaron a Lusito Comunica de promover lugares que tiene su origen en la cultura machista, pues cosifican a las mujeres e incluso llegan a usarse para cometer crímenes en contra de las féminas.

"Si Luisito Comunica estuviese tan en contra como dice de lugares como Lips, no hubiese utilizado su popularidad para “recrear un meme” y crear polémica. Pero claro, no podemos esperar menos de un hijo sano del patriarcado" Cristinaa

"Todos están idolatrando a Luisito Comunica por “mostrar la mejor cara del país”. Existen mejores personas para hacerlo.. no alguien que está a favor del abuso de mujeres.. y da como cosa porque son las mismas mujeres que lo aplauden. En Mexico ni lo quieren por eso" J From the Block Remix

Todos están idolatrando a Luisito Comunica por “mostrar la mejor cara del país”



Sin embargo, hubo otros internautas que que defendieron al youtuber, asegurando que ya nadie es capaz de apreciar una broma.