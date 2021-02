Pati Chapoy aclaró en redes sociales si es o no precandidata del PRI para gobernar la alcaldía Álvaro Obregón.

Las precandidaturas para las próximas elecciones en México han contado con el registro de diferentes artistas y hasta deportistas, sin embargo, no todos han optado por pertenecer al mundo de la política, como es el caso de Pati Chapoy, quien descartó ser precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la alcaldía Álvaro Obregón.

Pati Chapoy aclaró que no tiene intenciones de participar en las elecciones 2021, luego de que circulara en redes sociales una imagen en la que ella aparece como precandidata para dicha alcaldía en la CDMX.

Es por eso que, tras recibir algunas críticas por supuestamente apoyar al PRI, y ser cuestionada por sus seguidores, a través de su cuenta oficial de Twitter, la famosa conductora de ‘Ventaneando’ compartió la imagen y aseguró que todo se trata de una “fake news”.

Asimismo, Pati Chapoy respondió a un usuario que “obvio es fake” , su precandidatura para gobernar la alcaldía Álvaro Obregón.

No obstante, hubo internautas quienes le mostraron su apoyo afirmando que, independientemente del partido, votarían por Pati Chapoy, mientras que otros le agradecieron por aclarar la situación.

“No siendo de Morena, hasta por ella votamos”, “Ya me había emocionado, Pati”, “Gracias por aclararlo, Pati”, “Ay no, Pati, sí la necesitamos en la Álvaro Obregón, usted es una mujer ejemplar, ojalá sí pueda”, “Mi bella Pati no sería mala idea, las cosas están tan de la chin… que tú combinas con todo ello”, fueron algunos de los comentarios.

Pati Chapoy rechaza ser diputada

Cabe recordar que hace unos días, Pati Chapoy reveló al público de ‘Ventaneando’ que rechazó ser diputada, aunque no especificó para qué partido político.

Durante un segmento del programa, la periodista contó que el año pasado 2020, mientras platicaba con una persona, cuya identidad tampoco reveló, le ofreció ser diputada, lo que señaló como “una vergüenza que te lo pidan” , argumento que fue apoyado por su compañero, Pedro Sola.