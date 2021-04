Erik Rubín responde a las acusaciones de plagio tras el estreno de ‘Me rehúso’

A unas horas de haber estrenado una canción ‘Me rehúso’ en compañía de su hija Mía, Erik Rubín reaccionó a las acusaciones de plagio.

Mía Rubín sorprendió a sus seguidores al lanzar una nueva canción en compañía de su papá. Como parte de su concierto ‘Raíces’, la hija de Andrea Legarreta presentó el tema ‘Me rehúso’.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, la joven fue acusada de plagio pues usuarios destacaron que se estaba utilizando la versión de ‘Daniel, me estás matando’. Tras la polémica, Erik Rubín respondió a todos los ataques en su contra.

Erik Rubín: ‘La versión de Daniel, me estás matando es una gran versión’

El año pasado Erik Rubín y su hija ofrecieron un concierto vía streaming, en donde presentaron nuevas versiones de grandes éxitos. Uno de los temas que retomaron fue el de ‘Me rehúso’ que lanzó Danny Ocean en 2016.

El 2 de abril se estrenó el video de la versión de Mía Rubín y su papá. Sin embargo usuarios criticaron a los famosos pues consideraron que habían realizado plagio al no tomar la versión original sino la de ‘Daniel, me estás matando’.

Y es que en 2020 el grupo lanzó su propia versión del tema adaptándola para que tuviera un sonido muy diferente al presentado por el artista del género urbano.

Tras la polémica generada Erik Rubín recurrió a sus Instagram Stories para aclarar la situación. En su video el cantante aseguró que se trata de un malentendido ya que si le dieron el crédito correspondiente a ‘Daniel, me estás matando’.

“Hay gente que dice que me robé la versión de Daniel, me estás matando. Para toda la gente que no vio el concierto, menciono que es una versión de Daniel, me estás matando” Erik Rubín

El famoso incluso destacó que su tecladista es muy amigo del grupo y que ellos tenían conocimiento que se iba hacer su versión con Mía Rubín. Además puntualizó que es una gran adaptación y por eso la habían retomado.

“Inclusive nuestro tecladista es muy amigo de ellos y ellos saben que grabamos esta canción. Los que no han escuchado la versión de Daniel, me estás matando es una gran versión y nosotros la hicimos” Erik Rubín

Mía Rubín se defiende de las acusaciones de plagio

A través de su cuenta de Instagram, Mía Rubín también se refirió a las acusaciones de plagio luego de presentar ‘Me rehúso’.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín se defendió y aseguró que se le dio el crédito correspondiente a ‘Daniel, me estás matando’ en el concierto ‘Raíces’.

“Para los que vieron el concierto, sabrán que antes de empezar a cantar, @erikrubinoficial dio a mencionar que esta era una versión de @danielmeestasmatando que nos había encantado. Mencionados estaban. Besos” Mía Rubín