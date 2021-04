Jorge Van Rankin dijo que convivió con Michelle Salas durante su infancia y en ocasiones Luis Miguel le preguntaba por ella.

Abordado por diversos reporteros Jorge Van Rankin comentó que convivió con Michelle Salas durante su infancia, debido a su amistad con Stephanie Salas .

Tras la polémica que ha causado ‘Luis Miguel, la serie’ se han desencadenado una serie de teorías sobre lo que es realidad y ficción dentro de esta.

Jorge Van Ranking fue amigo de la infancia de Luis Miguel, por ello, ha sido la persona ideal para abordar los temas de la serie.

Al ser cuestionado por diversos reporteros, Van Rankin dijo que él tuvo una buena amistad con Stephanie Salas , por ello vio a Michelle desde pequeña.

“Yo quería mucho a Michelle cuando era pequeña”: Jorge Van Rankin

Al ser cuestionado sobre Michelle Salas, Jorge Van Rankin habló sobre el tiempo que solía pasar con Stephanie Salas y su hija .

“Yo me iba con ellas a Tequesquitengo a esquiar y me subía a Michelle de caballito, me adoraba. Me decía –“Burro” Caballito- y nos íbamos corriendo, ella tenía 4 o 5 años”. Jorge Van Rankin.

Comentó que en uno de esos viajes tuvieron un incidente, pues entre las corridas que daban un día le raspó la cara a Michelle Salas .

“De chiquita la amaba y te hablo en pasado porque ya después no la vi”. Jorge Van Rankin.

Jorge Van Rankin explicó que convivía con la familia porque era muy amigo de Stephanie Salas y negó que Luis Miguel lo mandara .

“Lo hacía porque Stephanie era mi amiga, también fui muy amigo de Pasquel, hasta pasé navidades en casa de la señora Silvia”. Jorge Van Rankin.

Luis Miguel le preguntaba Jorge Van Rankin sobre Michelle Salas

Asimismo, comentó que en algunas ocasiones Luis Miguel le llegó a preguntar a Jorge Van Rankin sobre cómo estaba su hija .

“A veces Luis Miguel me preguntaba si había ido con Stephanie y después me preguntaba cómo veía a Michelle, pero hasta ahí, no dejaba que te metieras más”. Jorge Van Rankin.

Jorge Van Rankin explicó que a pesar de haber tenido convivencia con Michelle Salas de pequeña, le perdió la pista y ya no la vio más, aunque recientemente se escribieron .

“Hace poco nos escribimos y nos moríamos de la risa de las tonterías que hacíamos pero hasta ahí, a quien sigo frecuentando es a Stephanie Salas”. Jorge Van Rankin.

Finalmente comentó que aun después de 22 años de haber perdido contacto con Luis Miguel , su relación volvió cuando fue el lanzamiento de la primera temporada.

“Pero hasta ahí, porque yo intenté llamarle ahora el día de su cumpleaños pero no me contestó, entonces pues nada…”. Jorge Van Rankin.

Jorge Van Rankin habla sobre la serie de Luis Miguel

En dicha entrevista, Jorge Van Rankin también recordó que la serie sobre la vida de Luis Miguel es más ficción que realidad .

“Yo fui muy amigo de Luis Miguel pero yo jamás lo vi con Palazuelos y tampoco fui a la boda de Yuri, además yo era el que llevaba a las mujeres”. Jorge Van Rankin.

Explicó que ‘Luis Miguel, la serie’ tiene 60% ficción y 40% realidad .

Por ello es que no se sabe si se abordará que Luis Miguel es quién le preguntaba al Jorge Van Ranking sobre Michelle Salas.