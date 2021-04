La noche del 25 de abril de 2021 se llevó a cabo la edición 93 de Premios Oscar; conoce aquí a los ganadores

Este domingo 25 de abril de 2021, se llevaron a cabo los Premios Oscar en su edición número 93 , para reconocer lo mejor del cine de Hollywood.

La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas , se celebró desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

No obstante, debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, también habrá otras locaciones donde se transmitirán en vivo los Premios Oscar 2021.

A continuación, te decimos quiénes son los ganadores de la edición 93 de los Premios Oscar.

'Mejor Actor de Reparto': Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya por su participación en 'Judas and the Black Messiah' ganó el Oscar como ' Mejor Actor de Reparto '.

En la categoría también destacaron los actores Sacha Baron Cohen por 'Borat subsequent movie film'; Leslie Odom Jr. por 'One Night in Miami'; Paul Raci por 'Sound of Metal'; Lakeith Stainfeld por 'Judas and the Black Messiah.

'Mejor Película Internacional’: Another Round

La película Another Round, de Dinamarca, se coronó como la ‘ Mejor Película Internacional ’.

Las películas ‘Quo Vadis, Aida’ de Bosnia y Herzegovina; ‘The man who sold his skin’ de Túnez; ‘Collective’ de Rumania; y ‘Better Days’ de Hong Kong, también estaban nominadas en la categoría.

‘Mejor Guion Original’: Promising Young Woman

Con una emotiva presentación de Regina King sobre los retos de la pandemia y un repaso por la trayectoria de los 5 nominados, se dio por inaugurada la entrega de los Premios Oscar 2021.

En la categoría de Mejor Guion Original , la ganadora de la estatuilla fue Emerald Fennel por ‘Promising Young Woman’; en español, ‘Hermosa Venganza’.

En la categoría también se encontraban las películas ‘El juicio de los 7 de Chicago’, ‘Minari’, ‘Sound of Metal’ y ‘Judas and the Black Messiah’.

'Mejor Guion Adaptado': The Father

La película The Father fue la ganadora de la categoría a ' Mejor Guion Adaptado' .

Christopher Hampton y Florian Zeller recibieron las estatuillas por su trabajo en la película.

En dicha categoría competían las películas 'Nomadland', 'One Night in Miami', 'The white tiger' y 'Borat subsequent movie film'.