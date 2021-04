Godzilla vs kong tendria secuela en desarrollo adam wingard rumor



Tras el éxito de ‘Godzilla vs. Kong’ tal parece que Warner Bros quiere continuar el Monsterverse y todo apuntaría al desarrollo de una secuela.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, una nueva secuela de ‘Godzilla vs. Kong’ llamada ‘Son of Kong’ estaría en desarrollo con el director Adam Wingard.

‘Godzilla vs. Kong’ significó la reactivación del cine tras la pandemia del Covid-19, luego de que varios proyectos de Hollywood se retrasaran o cancelaran.

Es por eso que una secuela con Adam Wingard tras su gran trabajo en 'Godzilla vs. Kong' no estaría tan fuera de lugar para Warner Bros.

Adam Wingard, director de #GodzillaVsKong, se encuentra en charlas para dirigir otra entrega en el Monsterverse.



Se rumorea que sería Son of #Kong el material base para esta secuela. 🎬✨ pic.twitter.com/ltk0U3DIsB — The Watch Tower - 🍿🎮🌈 (@TheWatchTower3) — The Watch Tower - 🍿🎮🌈 (@TheWatchTower3) April 27, 2021

‘The Son of Kong’, la nueva película del Monsterverse

Como se dijo anteriormente, la nueva secuela de ‘Godzilla vs. Kong’ que se estaría planeando sería la de ‘Son of Kong’.

Cabe mencionar que una secuela de 'Godzilla vs- Kong' con el mismo nombre fue estrenada en 1933 de la mano del director Ernest B. Schoedsack.

‘Son of Kong’ ttvo como protagonista a Robert Amstrong, Helen Mack y Frank Reicher que presentaba al hijo de Kong tras regresar a ‘Skull Island’.

No obstante, teniendo los antecedentes de las películas de ‘Godzilla vs. Kong’, es probable que ‘Son of Kong’ tenga un inicio de historia diferente.

Esto debido a que desde ‘Kong: Skull Island’ mostraron que Kong era el último de su especie aunque, tras el final de ‘Godzilla vs. Kong’ es probable que encuentre a alguien como él.

De momento, la filmación de una secuela de ‘Godzilla vs. Kong’ queda en calidad de rumor por lo que habría que esperar confirmación de Warner Bros.