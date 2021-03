'Godzilla vs Kong'; un épico final para el monsterverse (RESEÑA)

'Godzilla vs Kong' destaca por sus increíbles peleas de monstruos, a pesar de las pésimas actuaciones e historia sin sentido.

Contra viento, marea y una pandemia, por fin llegó a salas de cine y HBO Max (en algunos países), la esperada 'Godzilla vs Kong', película que marca un nuevo enfrentamiento entre los monstruos clásicos del cine, así como el aparente final del "monsterverse".

Desde su anuncio, 'Godzilla vs Kong' ha sido promocionada como la pelea más grande en la historia del cine moderno, un evento que los fans de los personajes estaban esperando desde su primera pelea a mediados del Siglo XX.

En ese sentido la película no decepciona, aunque su historia es la más floja de toda la saga y sus personajes (humanos) los menos memorables en gran parte de la obra.

Godzilla vs Kong Warner Bros.

¿De qué trata 'Godzilla vs Kong'?

Contrario a lo que nos vendieron todos los tráilers, la historia de 'Godzilla vs Kong' no nos pone de lleno en la batalla entre titanes; sí, el Rey de los Monstruos comienza a atacar a la humanidad sin razón aparente; pero nuestro querido simio gigante no es visto como nuestro salvador, más bien es una herramienta para que el villano en turno logre su meta.

La trama no tiene mucho sentido; cierto, lo último que importa en este tipo de películas es la historia, pero aún así la excusa para que Kong y Godzilla se maten es un tanto ridícula. Jamás se nos explica el por qué de la rivalidad entre bestias y cómo es que se ignoraron durante décadas.

Godzilla vs Kong Warner Bros.

Por lo anterior ninguno de los actores y actrices destaca, todos son planos, unidimensionales y sin desarrollo. Demián Bichir es un malo genérico, Millie Bobby Brown repite su papel de niña que todo lo puede y todo le sale bien porque sí, Eiza González otra vez es la mujer ruda y retadora que te ve feo, y así ad infinitum con todo el elenco.

De hecho, la mejor de todos es la pequeña Kaylee Hottle como Jia, pues logra establecer una gran dinámica con Kong, dotando a este de una gran humanidad y relevancia en sus acciones en todo el filme, dando a entender que tiene una razón ulterior para pelear, más allá de ser el "Apex Predator".

'Godzilla vs Kong' vale por sus peleas

Tal vez la historia es una mera excusa para ver a dos monstruos gigantes en CGI golpearse durante dos horas; pero al final cumple su cometido, pues 'Godzilla vs Kong' nos da lo que todos queríamos: a las bestias clásicas del cine en una serie de enfrentamientos épicos.

La acción es increíble, Godzilla y Kong de verdad dejan todo en 4 grandes peleas; los realizadores aprovechan todas las características de los personajes sin dejar nada de lado; el reptil es imparable en el agua, usa su aliento atómico sin reservas y es más visceral; por su parte el simio es más estratégico, aprovecha su entorno y aprende durante el combate.

Godzilla vs Kong Warner Bros.

Con esto Adam Wingard demuestra que entendió muy bien a los protagonistas. Godzilla es esta fuerza de la naturaleza casi imparable carente de humanidad; mientras que Kong es el animal bonachón cercano a la gente, que muchas veces es víctima de las mismas personas y su ambición, lo que nos permite identificarnos con él.

Un aplauso también a los responsables de los efectos, pues omitieron en su mayoría la trampa de realizar las peleas en ambientes oscuros (donde el CGI cubre todos sus problemas); aquí vemos la acción durante el día, lo que permite apreciar y "sentir" la brutalidad de los golpes.

'Godzilla vs Kong' dejará contentos a los fans

'Godzilla vs Kong' es una obra que complacerá a los fans tanto del Rey de los Monstruos, como del Amo de la Isla Calavera; no lo decimos en un mal sentido, ambos personajes sobresalen en todo el filme y tienen su momento de gloria.

Eso sí, a pesar de que hay un claro ganador de la pelea; la película se esfuerza para que el derrotado no quede mal. Hay un enfrentamiento extra que se carga la poca lógica del combate principal, pues el ganador luce débil y el perdedor fuerte, a pesar de que literalmente barrieron el suelo con él 5 minutos atrás.

No obstante, la obra de Warner Bros. y Legendary cumple con todo lo que promete; sin lugar a dudas es una buena película para ver ya sea en cines (donde estén abiertos y siguiendo los protocolos de salud) o en casa.