AM: ¿Karime tiene fandom?



Gomita: Cada año es la conductora de MTV de los premios Miau.



Ricardo: Si pero ya nadie los ve, los ven por las personas que van.



MTV: Ah que no se preocupe, el próximo año ya no va.



*Drops mic* 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Bd68X3l9Ti