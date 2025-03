El 31 de marzo es Día Internacional de la Visibilidad Trans, lo que llevó a revivir la historia de Martha de Olmos, recordada como la primera mujer trans en México.

En un episodio del podcast Trans Utopías de Siobhan Guerrero Mc Manus de 43 años de edad, se habla sobre la historia de Martha Olmos, la veracruzana transexual.

Así que aquí te contamos la historia de Martha Olmos, conocida por ser la primera mujer trans en México.

Martha Olmos es la primera mujer trans en México

En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, siempre será importante recordar los nombres de las personas como Martha Olmos, que dio visibilidad a la población LGBT.

Bandera LGBT y Trans. (Unsplash)

Y es que a pesar de que la transición de Martha Olmos se dio en los años 50 su historia se llevó varias notas periodísticas por ser la primera mujer trans en México.

Sin embargo, no hay que dejar fuera de perspectiva que este contenido era principalmente amarillista, por lo que implicaba ser trans en México en la década de 1950.

En este Día Internacional de la Memoria Trans, recordemos a Martha Olmos quien fuera la primera persona en Mexico en tener una cirugía y tratamiento de reasignación de sexo en 1954. Es claro que no fue bien visto este caso, tal y como lo muestran estas dos notas de Zócalo y MP: pic.twitter.com/2JT49xLfqk — JHistoria Mexicana (@jhistmex) November 21, 2023

Según cuenta Siobhan Guerrero Mc Manus, Martha de Olmos recibió la operación de reasignación de sexo, luego de que acudió al doctor por amibiasis.

Y aunque algunos podrían creer que en ese momento Jorge [su nombre masculino] podría haber sido un experimento o convencido sobre esto, no fue así.

La realidad de Martha de Olmos es que dejó Veracruz, luego de que su familia lo corrió hacia CDMX, debido a que este era homosexual.

Es así como al ir a consulta médica, Martha de Olmos se encuentra con un médico que le puede hacer realidad su sueño de reasignación de sexo, sometiéndose a una vaginoplastía.

La primera mujer trans en México se sometió a 4 operaciones para lograr su transición; dos en un hospital y dos en su casa.

Pese a que Martha Olmos creía que esta iba a ser la manera de ser aceptada en la sociedad se enfrentó a todo lo contrario.

Y es que la primera mujer trans en México vivió una “condena social muy fuerte”, cuando se le cerraron las puertas en la actuación, se prohibió hacer películas de su historia e incluso era usada para la sátira política en los cartones.

Médico de Martha Olmos decidió operarla pensando que la homosexualidad podía curarse

Rafael Sandoval Camacho, era el nombre del médico que operó a Martha de Olmos con una vaginoplastía, pensando fielmente en que la homosexualidad podría ser curada.

La filósofa Siobhan Guerrero Mc Manus describe esto como una acción heteronormada en los 50, donde el médico hizo la transición bajo el argumento de que Martha de Olmos podía curarse como en una especie de ‘renacimiento’, quitándole así su gusto por las relaciones homosexuales.

Sin embargo, esto no sucedió y Martha de Olmos comenzó a ser blanco de burlas debido a que ella quería desenvolverse en el mundo del cabaret como una Christine Jorgensen mexicana, pero solo recibió rechazo.

Incluso Siobhan Guerrero Mc Manus señala que encontró que en ese lapso de tiempo, los hombres trans eran bien aceptados, pero un caso como el de Martha de Olmos, una mujer trans, era rechazado porque ponían en fragilidad la masculinidad.

“El macho mexicano se veía amenazada si podía en algún momento verse feminizado su cuerpo (...) una amenaza a la masculinidad”. Siobhan Guerrero Mc Manus, filósofa.

Cabe destacar que en su momento, el gobierno de México vio la transición de Martha Olmos como un turismo médico que le haría bien al país.

Sin embargo, eso no quitaba que las personas trans género o transexuales, fueran a ser aceptada, porque se hacían las operaciones en México, pero tenían rechazo en la sociedad.

Si quieres leer el libro sobre la historia de Martha Olmos, que Siobhan Guerrero Mc Manus narró, se trata de Now I Have Found Myself and I Am Happy: Martha Olmos, Sex Reassignment, the Media and México Global Stage, dentro del Journal of Latin American Studies.

Este libro que tiene un apartado de Martha de Olmos, publicado por Cambridgse University Press lo puedes leer por 530 pesos.