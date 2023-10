¿Quién es Fer Sagreeb? Conoce sobre el conductor de Hoy que lloró en Hotel VIP tras ser obligado a salir del clóset por Jawy Méndez.

El nombre de Fer Sagreeb se convirtió en tendencia luego de que en el Hotel VIP quedó expuesto por culpa de Jawy Méndez -de 35 años de edad-.

Y es que en pleno programa Jawy Méndez presionó a Fer Sagreeb -de 34 años de edad- para que hablará sobre sus preferencias sexuales frente a las cámaras del Hotel VIP.

Fue tal la presión de Jawy Méndez que Fer Sagreeb terminó llorando y mostró que se encontraba en una posición muy difícil pues no quería hablar de sus preferencias sexuales de esa manera.

En medio de las críticas que recibió Jawy Méndez y el apoyo hacia Fer Sagreeb, muchos se han cuestionado sobre quién es el conductor de Hoy que se vio obligado a salir del clóset en el Hotel VIP.

¿Quién es Fer Sagreeb? Conoce al conductor de Hoy que fue obligado a salir del clóset

El Hotel VIP es un reality en donde las celebridades se someten a diferentes pruebas con la intención de conseguir privilegios en la propiedad de Roberto Palazuelos y no salir del programa.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios es que Fer Sagreeb fue obligado a salir del clóset por Jawy Méndez.

Muchas personas se han cuestionado sobre quién es Fer Sagreeb, quien se vio presionado a hablar sobre sus preferencias sexuales en pleno programa.

Fernando Sagreeb nació el 26 de enero de 1989 en Guerrero, que se ha popularizado gracias a su trabajo en el programa Hoy debido a sus rutinas de ejercicio y diferentes retos para mantenerse en forma.

A los 16 años, Fer Sagreeb inició su carrera como modelo participando con varias marcas, tanto nacionales como internacionales. También trabajó en algunos videos musicales.

Aunque posee un gran cuerpo, Fer Sagreeb reconoció que tuvo una dura adolescencia ya que llegó a pesar 145 kilos.

Fer Sagreeb llegó a perder 55 kilos con entrenamientos, alimentación saludable e incluso se sometió a una cirugía correctiva.

Fer Sagreeb (@fersagreeb / Instagram )

Es por ello por lo que busca crear conciencia sobre la importancia de tener una vida saludable, por lo que a través de sus redes sociales comparte sus rutinas de ejercicios y alimentación balanceada.

Su carrera como conductor comenzó hace varios años en Telehit, también tuvo tres programas en Ritmoson.

Fer Sagreeb ha participado en programas como “Aquí te levantas”, “Ponte fit” en Televisa Deportes y “Hoy”.

Al ser parte del equipo de TUDN, Fer Sagreeb realiza diferentes notas en donde invita a las personas a realizar ejercicio.

Fer Sagreeb también a aparecido en algunas telenovelas como Amor de barrio y Mi corazón es tuyo.

En 2018 Fer Sagreeb participó en el programa “Reto 4 Elementos”, donde dio muestras de su agilidad y determinación.

Fer Sagreeb se convirtió en el host digital de Guerreros 2021, donde demostró tener un gran carisma.

Pese a que lleva varios años en la televisión, son pocos los detalles que se conocen sobre la vida privada de Fer Sagreeb.

Se sabe que la mamá de Fer Sagreeb es una es reina de belleza y representó al estado de Guerrero.

Fer Sagreeb reveló que su papá era un vendedor de paletas y bolero, pero sufría alcoholismo, por lo que no se encontraba muy presente en sus vidas.

En Reto 4 Elementos, Fer Sagreeb compartió que en una ocasión vio a su papá desangrarse.

El papá de Fer Sagreeb logró salir de la adicción y comenzó a trabajar en la policía y se convirtió en comandante.

Pero por su labor como policía perdió la vida, lo que fue un golpe para Fer Sagreeb.

Fer Sagreeb no ha tenido una vida fácil y es que su hermano Ángel Alfredo murió en un accidente automovilístico por manejar en estado de ebriedad.

Es por ello por lo que Fer Sagreeb es uno de los embajadores de la campaña ‘Si tomas no manejes’.

Usuarios critican a Jawy Méndez por obligar a Fer Sagreeb a salir del clóset

Durante la ronda de nominación, Jawy Méndez nominó a Fer Sagreeb, sin embargo lo que llamó la atención fueron las razones por las que el ex Acapulco Shore tomó esa decisión.

Y es que Jawy Méndez destacó que nominaba a Fer Sagreeb porque consideraba que no estaba mostrando su verdadera cara.

“Siento que no está siendo él mismo, quiero de corazón ayudarle porque he pasado esto con otros amigos” Jawy Méndez

Fer Sagreeb se mostró sorprendido por las declaraciones de Jawy Méndez, pero el influencer siguió presionándolo.

“Muchos no se atreven y yo sé que tú eres gente que se atreve, eres buena onda, noble, yo sé que hay algo y tú sabes de qué hablo” Jawy Méndez

Tras estas palabras, Fer Sagreeb comenzó a llorar y se alejó, pero al regresar se vio obligado a hablar sobre sus preferencias sexuales.

“A pesar de que es una situación que muchísimas personas tiene, en mi caso, he tenido la fortuna y el amor de estar rodeado de una familia que me apoya perfectamente. Pero también es una realidad que en muchas ocasiones México, y en general América Latina, no está preparado para este tipo de cosas…. Muchas personas han perdido sus trabajos por esto; simplemente es salir al mundo y decir ‘¿qué crees? Soy gay’” Fer Sagreeb

A través de las redes sociales, usuarios se han pronunciado contra Jawy Méndez por obligar a Fer Sagreeb a salir del clóset.

“Estuvo muy mal @jawymendez es algo que le corresponde a él no a ti”, “Que mal se vio Jawy .. eso no le tocaba a él”, “Que le pasa a ese tipo... quién es él para atreverse a empujar a alguien a decir lo que no quiere decir. aunque él sabe quién es. no era necesario”, “La vdd es que Jawy no tiene derecho de casi obligarlo a salir del closet”, señalaron algunos usuarios.