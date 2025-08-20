¿Quién era Katia Daniela Medina? Se trata de la activista trans que fue asesinada en Zapotlán, Jalisco, cuyos restos sin vida fueron localizados por las autoridades el pasado 9 de agosto.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el cuerpo de la defensora de la comunidad trans, fue hallado en una brecha al norte de la comunidad de Ciudad Guzman, en Zapotlán, Jalisco, con claros signos de violencia.

Pero, ¿quién era Katia Daniela Medina? Te contamos los siguientes detalles sobre la activista trans que fue asesinada en el municipio de Zapotlán, Jalisco por quien distintas organizaciones exigen justicia:

¿Quién era Katia Daniela Medina?

¿Qué edad tenía Katia Daniela Medina?

¿Katia Daniela Medina estaba casada?

¿Qué signo zodiacal era Katia Daniela Medina?

¿Katia Daniela Medina tenía hijos?

¿Qué estudió Katia Daniela Medina?

¿En qué trabajó Katia Daniela Medina?

Katia Daniela Medina (Katia Daniela Medina Rafael / Facebook)

Katia Daniela Medina Rafael, fue una activista trans que se hizo de gran reconocimiento en Jalisco, pues impulsó los derechos LGBT, visibilizó realidades ignoradas y construyó redes de apoyo en comunidades vulnerables del sur del estado.

La activista trans dirigió el Colectivo Trans Zapotlán, con el que promovió la inclusión, denunció violencia estructural y exigió el respeto por parte de las instituciones para los integrantes de la comunidad LGBT.

Debido a dicha labor, Katia Daniela Medina se convirtió en una voz de relevancia por la que de acuerdo con organizaciones, generó incomodidad en distintos sectores conservadores, pese a lo cual fortaleció el tejido social desde lo local.

El 9 de agosto fue hallada sin vida en Zapotlán el Grande, y se dio a conocer que su cuerpo presentaba visibles signos de violencia, por lo que su asesinato ha desatado la conmoción entre a defensores, autoridades y organizaciones internacionales.

Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues la dirección de Derechos Humanos han exigido a las autoridades dar inicio a una investigación en el que se analice y juzgue el caso como un crimen de odio.

En su exhorto al gobierno de Jalisco, ONU-DH demanda que en las pesquisas se tome en cuenta el rol de Katia Daniela Medina como activista trans, mientras colectivos exigen que se apliquen los protocolos con enfoque de género e identidad.

Cabe resaltar que Katia Daniela Medina ya había recibido amenazas, además de que fue blanco de difamaciones y enfrentó discursos transfóbicos en medios locales que en su momento denunció pero sus acusaciones no fueron atendidas.

Tras su asesinato, el nombre de Katia Daniela Medina fue incluido en registros de defensoras asesinadas en México y su caso es citado por organismos internacionales como ejemplo de violencia contra activistas trans.

Katia Daniela Medina (Especial)

¿Qué edad tenía Katia Daniela Medina?

Si bien Katia Daniela Medina Rafael contaba con una amplia trayectoria como activista trans y llevó a cabo diversas acciones de defensa, no existe un perfil de consulta pública a su nombre, en el que se incluyan datos personales.

Por tal motivo, no se puede determinar qué edad tenía la defensora de la comunidad trans cuyos restos sin vida que presentaban huellas de violencia fueron localizados el 9 de agosto en el estado de Jalisco.

¿Katia Daniela Medina estaba casada?

No se cuenta con información relacionada con el estado civil de la activista trans, motivo por el cual no se sabe si Katia Daniela Medina estaba casada o tenía algún tipo de relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Katia Daniela Medina?

A partir de algunas publicaciones que hizo en sus perfiles de redes sociales, se podría establecer que la activista trans asesinada en Tepatitlán, Jalisco, festejaba su cumpleaños a mediados del 20 de noviembre.

Tomando en cuenta dicho detalle, así como lo que se establece en el calendario de horóscopos occidental, sería posible determinar que Katia Daniela Medina Rafael era del signo zodiacal de Escorpio.

¿Katia Daniela Medina tenía hijos?

Tampoco se sabe si Katia Daniela Medina tenía descendencia, toda vez que en sus redes sociales, si bien solía compartir publicaciones en compañía de algunos familiares, ninguno de ellos se trata de sus hijos.

¿Qué estudió Katia Daniela Medina?

En lo que respecta al tema de la formación académica de Katia Daniela Medina, no hay datos confirmados en los que se aborde el tema de estudios universitarios o técnicos, pues las fuentes disponibles no mencionan que tuviera educación formal.

¿En qué trabajó Katia Daniela Medina?

En cuanto al tema de la experiencia laboral de Katia Daniela Medina, la información consultada en fuentes periodísticas y organizaciones de derechos humanos, indican que la activista trans trabajó en estos cargos:

Directora del Colectivo Trans Zapotlán, con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco

Activista trans especializada en defensa de derechos humanos y visibilización de personas trans

Promotora de inclusión institucional en espacios públicos y comunitarios

Organizadora de acciones locales contra la discriminación y los crímenes de odio

Participante en redes regionales de defensoras de la diversidad sexual

Vocera en campañas de denuncia sobre violencia estructural y transfobia en medios