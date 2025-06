Jessica Esotérica defiende a Alfredo Adame y mamá de Gala Montes “¿Quiénes son los hijos para cuestionar a los padres?”

Jessica Esotérica, Alfredo Adame y Crista Montes, quien es mamá de Gala Montes, fueron parte del Pride 2025.

Evento en el que, tras ser coronada como reina del Pride 2025, Jessica Esotérica defendió a la mamá de Gala Montes y al polémico actor Alfredo Adame.

La vidente y tarotista Jessica Esotérica no cree que Alfredo Adame sea homofóbico y tampoco lo cree de la mamá de Gala Montes.

Por lo que Jessica Esotérica, de edad desconocida, reprueba que los hijos de Alfredo Adame y Crista Montes, los juzguen por no haber tenido la mejor reacción ante su orientación sexual.

“Yo sé que esto que voy a decir le va a pudrir a la gente”, dijo y enseguida subrayó que padres como Alfredo Adame -de 67 años- y Crista Montes -de 55 años- también tienen derecho a equivocarse.

De acuerdo con la esotérica, hasta que Gala Montes -de 24 años-, su hermana y el hijo de Alfredo Adame, sean padres entenderán que no digerirlo a la primera no significa un rechazo total.

"Adame pudo haberse equivocado. Crista pudo haberse equivocado. Hasta que Gala, su otra hermana, el hijo de Adame, tengan hijos van a entender que no es fácil digerirlo, eso no quiere decir que lo vomiten y eso es donde estamos mal, hacemos una controversia dónde no hay"

Por su parte, Alfredo Adame asegura que no rechazó a su hijo cuando se enteró que es gay, por el contrario, le aseguró que lo ama.

Sin embargo, Alfredo Adame le pidió a su hijo no hablarlo frente a medios de comunicación ya que sus haters aprovecharían su homosexualidad para burlarse, criticarlo y atacarlo.

“A mí no me significó absolutamente nada. El día que me lo dijo, le dije: ‘Te amo, te quiero, te adoro, te respeto y el primero que te diga algo le rompo la madre’. Le di un consejo, le dije: ‘No des entrevistas sobre tu orientación porque no se van a dejar ir sobre ti, se van a dejar ir contra mí, van hacer carnita de ahí para bullearme, para molestarme”

Alfredo Adame