Zlatan Ibrahimovic: “Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora”, asegura el actual jugador del AC Milan quien confía en que su legado se ha mantenido en el conjunto parisino.

Ibrahimovic tiene un humor que lo caracteriza, puesto que en cada charla, saca a relucir su ego y él mismo se cataloga como el mejor futbolista del mundo.

Esta vez, no fue la excepción y aseguró que gracias a él, hoy el París Saint Germain es uno de los mejores equipos del mundo.

“Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió”, aseguró en entrevista para Téléfoot.

“¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”, sentenció.

Zlatan Ibrahimovic. (@ClubAmerica)

Zlatan Ibrahimovic sobre la plantilla actual del París Saint Germain

El jugador sueco aseguró que el hecho de estar en Francia es un importante paso para Lionel Messi aunque sin duda será un reto después de haber estado toda su vida en Barcelona.

“PSG es un buen desafío para Messi. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso”.

Por otro lado, aseguró que Mbappé tiene que salir de su zona de comodidad pues tiene mucha competencia con otros jugadores jovenes.

“Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor”.

“Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes. Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más”.

Zlatan Ibrahimovic. (@LAGalaxy)

Ibrahimovic en el AC Milan

Ibrahimovic vive una nueva faceta en el cuadro italiano tras haber vivido una primera etapa en 2006 . Aunque ya no está en el mismo nivel de antes, se mantiene activo a sus 40 años.