Zlatan Ibrahimovic anota el primer autogol de su carrera en el partido del AC Milán contra Bolonia en un partido de la Serie A.

El futbolista sueco vivió un error que marcó su carrera deportiva , pues en una jugada mandó el balón a lo más profundo de la red, pero en su propia portería.

Ibrahimovic le regaló un gol a Bolonia, aunque afortunadamente para él, su equipo terminó ganando con un marcador de 4-2 y el equipo rival perdió a dos jugadores debido a criminales faltas que los hizo acreedores a tarjeta roja.

Ok l'autogol ma guardatevi i movimenti delle due punte, non due punte a caso, due punte chiamate Ibrahimovic e Giroud pic.twitter.com/5Z8uOfJH0o — Orli ⚫️🔴 (@Orli19831) October 16, 2021

Zlatan Ibrahimovic: AC Milan en Liga de Campeones

El conjunto por el cual milita Zlatan Ibrahimovic perdió en un encuentro importante de la Liga de Campeones para meterse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

AC Milan cayó frente al Oporto FC 1-0, en ese sentido, Ibrahimovic dio su opinión respecto al desempeño del cuadro italiano:

“De los tres partidos perdidos, este es el peor y el único en el que quizás no nos merecíamos ni un punto. Lamentablemente hemos jugado tres partidos y tenemos cero puntos. Este equipo necesita crecer y conseguir esa experiencia de la Champions”

“Tenemos muchas ausencias pero eso es parte del fútbol. Nos faltan goles, acabo de regresar pero necesito más minutos para ponerme en ritmo. No quiero tener excusas, tenemos que seguir y hay que tomarse este encuentro como un aprendizaje”.

Zlatan Ibrahimovic y sus icónicas frases

Zlatan Ibrahimovic es un jugador que se caracteriza por sus particulares respuestas en donde saca a relucir su ego.

En alguna ocasión, el jugador sueco fue cuestionado respecto a las comparaciones que existían entre él, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con la seguridad que lo caracteriza, Zlatan afirmó que él era el mejor del mundo y tenía muchas cualidades que probablemente dichos futbolistas no.

“Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos (...) Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”.

Y aunque no ha sido nominado en las últimas ediciones del Balón de Oro, Zlatan aseguró que no extraña la premiación, sino que la premiación lo extraña a él.

¿Si echo de menos el Balón de Oro? No, al contrario, es él quien me echa de menos a mí. No sé cuál es la base del premio, pero no estoy obsesionado con eso”.