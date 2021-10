El Paris Saint-Germain (PSG) volvió a ganar cuando Lionel Messi salió del partido, en esta ocasión el duelo ante el Lille que se llevaron 2-1 con gol de último minuto.

Mauricio Pochettino decidió colocar al argentino como parte del 11 titular junto a Neymar y Ángel Di María; sin embargo, el argentino tuvo una actuación muy discreta .

Messi sólo tocó el balón en 27 ocasiones, donde destacó un pase filtrado que no llegó a Neymar y un disparo que se fue muy desviado de la portería del Lille.

Fue al inicio del segundo tiempo cuando el delantero argentino, posible ganador del Balón de Oro 2021, ya no salió al campo de juego; su lugar fue tomado por Mauro Icardi.

Cabe mencionar que Messi mostró molestias físicas durante el primer tiempo, por lo que el cambio, más que por bajo rendimiento, pudo ser para no arriesgarlo a una posible lesión.

Messi y Neymar (FRANCK FIFE / AFP)

PSG logra remontada tras salida de Lionel Messi

Coincidencia o no, la realidad es que el PSG logró una remontada para llevarse la victoria 2-1 ante el Lille después de que Lionel Messi dejó el terreno de juego.

Tras ir perdiendo 1-0 por el gol de Jonathan David (31′), el cuadro parisino logró el tanto del empate hasta el minuto 74 gracias a una gran jugada de Ángel Di María que fue finalizada por Marquinhos.

Parecía que el partido terminaría en empate; no obstante, en la última jugada del encuentro Di María aprovechó una soberbia asistencia de Neymar para poner el 2-1 final.

que jugador angelito Di María pic.twitter.com/eTJt3Olrs6 — ismaelo (@ismaaaaelo) October 29, 2021

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que el PSG consigue la victoria luego de que Lionel Messi sale el campo de juego.

La otra ocasión en la que esto sucedió fue en el duelo ante el Olympique de Lyon; el partido estaba empatado, el argentino salió del campo y Mauro Icardi anotó el gol del triunfo en el último minuto.

Lionel Messi, sin goles ni asistencias con el PSG en la Ligue 1

La temporada de Lionel Messi en el PSG no ha comenzado como la esperaban, al menos no en la Ligue 1, torneo en el que no ha logrado anotar ni asistir.

El delantero argentino ha disputado un total de 325 minutos en cinco partidos en los que no ha logrado ni anotar ni asistir; es decir, no ha participado en ningún gol de su equipo.

Caso contrario en la UEFA Champions League, torneo en donde ha jugado tres partidos, todos completos, en los que ha anotado tres goles.

Los siguientes compromisos del PSG serán el miércoles 3 noviembre ante el RB Leipzig en la Champions League, mientras que el sábado 6 se medirán al Bordeaux.