Diego Lainez confiesa la razón por la que no le pidió su camiseta a Lionel Messi cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en un partido con el Real Betis.

El jugador mexicano se enfrentó varias veces con uno de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi cuando militaba en el FC Barcelona. Aunque el astro argentino siempre fue uno de los ídolos de Diego, él nunca le pidió su camiseta por pena.

“Mi jugador favorito desde pequeño es Messi. Crecí viéndolo jugar. Es muy bonito haber estado en esta época y jugar contra él algunas veces”, declaró en entrevista con ESPN.

“No soy tanto de pedir camisetas, con nadie. Me da pena preguntar. Me cambio con los mexicanos, con todos contra los que he jugado”.

Diego Lainez reapareció con el Real Betis (Tomada de video )

Diego Lainez en el Real Betis

En 2019, Diego Lainez emprendió una aventura en Europa al salir de Club América con tan solo 19 años. Salió con un contrato de poco más de 287 millones de pesos.

Pese a las personas que aseguraban que debió esperarse más tiempo para ir a Europa, el jugador respondió en entrevista para Pasión W que fue la mejor decisión que pudo tomar:

“En lo personal, fue la mejor decisión que pude tomar porque terminé de formarme allá. Cada quién tiene su opinión, pero fue la mejor decisión. Si tengo que aconsejar a alguien, le diría que tome la oportunidad. Macías se acaba de ir porque allá va a hacer las cosas bien”, comentó.

Alexis Vega y Diego Lainez (AMR ABDALLAH DALSH / Reuters)

Diego Lainez sobre el grito homofóbico

Diego Lainez animó a la afición a respetar los protocolos impuestos por la FIFA y recalcó que hay que fomentar la inclusión a través del futbol.

“Cuando me tocó hablar para el mundial, es una gran responsabilidad, no como futbolista, si no como persona. Hay personas que se pueden sentir ofendida y hay que respetar. Todos somos iguales, tenemos que seguir mejorando como sociedad. Debemos apoyar a las personas”.

“Yo creo que hay muchas otras maneras de poder disfrutar el futbol y en sí otros deportes. Es una manera de cierta forma discriminatoria”, agregó en la entrevista y animó a disfrutar el futbol de otra manera.

“A pesar de lo que ya dijo FIFA y de las consecuencias que puede tener para la selección, afición, jugadores, es un respeto por el rival, a la gente que se pude sentir ofendida por eso. Hay otras maneras de divertirse, cambiar el grito como por México”.