Este 6 de mayo, se dio a conocer que León no va a ir al Mundial de Clubes 2025. América o LAFC tomará su lugar, sin embargo esto no es nuevo, incluso nos tenemos que remontar al año pasado.

En finales del 2024, se dio a conocer la noticia sobre que la FIFA iba a eliminar al León o al Pachuca del Mundial de Clubes. La multipropiedad fue la culpable de todo, pues la Organización de dio cuenta que compartían dueño.

Fue de este lado (medios) que se hablaba sobre esta situación, ya que los clubes, la Liga MX, la FIFA, y todos callaron. Vayamos paso a paso para entender cómo llegamos a hoy.

Fan de Rayados le tuitea al Alajuelense la situación de Grupo Pachuca

Recuerden la fecha: 6 de noviembre del 2024. Un aficionado de Rayados con nombre de usuario en ‘X’ Tat00CFM, le comentó al Alajuelense lo siguiente:

“Ojo a lo que pasa en México, que si se apegan a las reglas de la FIFA, ustedes van al Mundial de Clubes”, luego, otra persona pregunta que qué pasaba en ese país.

Tatt00CFM le respondió: “FIFA prohíbe que vayan 2 equipos de un mismo dueño (Pachuca y León). Ustedes irían por posición en Ranking de Concacaf. Ya no puede ir ningún equipo de México ni Estados Unidos y Alajuelense es el mejor ubicado en el ranking”.

Cerca, pero no tuvo razón del todo.

Y todo por un fan de Rayados: Paso a paso la historia de la eliminación del León del Mundial de Clubes (Captura de pantalla)

Alajuelense va con la FIFA

Ya que el Club de Costa Rica se enteró de eso, fue con la FIFA a denuncia este caso de multipropiedad. Por supuesto que buscaban ir al Mundial de Clubes.

El aficionado de Rayados se equivocó en que se usaba el Ranking de la Concacaf cuando es el de la FIFA. Lo que sí es que el reglamento fue ignorado en otras cosas que veremos más adelante.

En estos momentos seguíamos a finales del 2024 y el León y Pachuca callaban.

FIFA le dice a Grupo Pachuca que no va a ir uno de sus equipos

Era diciembre, y la noticia que sonaba en todos lados era que Pachuca o León no iban a ir al Mundial de Clubes, la FIFA ya se los había comunicado. Sin embargo, por un tiempo se dejó de hablar de eso. Otra vez, los clubes no dijeron ni una palabra.

Incluso en ese tramo, se hizo el sorteo, las fotos y todo. León y Pachuca estuvieron presentes en todo momento, por lo que parecía que la FIFA ya no tocaría más ese tema.

Avanzamos rápidamente a marzo del 2025. La FIFA ya tenía todo organizado, Pachuca y León ya sabían sus rivales. Los Tuzos en el Grupo H y los Esmeraldas en el D.

Pero la noticia volvió. La máxima organización le dice a Grupo Pachuca que uno de sus equipos no puede asistir.

León acude al TAS

Fue hasta marzo que León y Pachuca alzan la voz. Inmediatamente sacaron un comunicado sobre que recién se enteraron sobre esta situación y que van a ir hasta las últimas instancias sobre lo que habían ganado en la cancha.

Aquí es en dónde más confusión existe, porque en cuestión horas, se supo que fue León el que no iba a ir al Mundial de Clubes, Pachuca seguía en el torneo.

Parece ser que esa decisión se tomo de manera interina en Grupo Pachuca, y es que los Tuzos son la marca principal.

De cualquier forma, León fue al TAS para apelar la decisión de la FIFA. Se tardaron 2 meses para que el Tribunal diera su veredicto.

La directiva esmeralda dio sus argumentos y decía que Grupo Pachuca no influenciaba sobre su equipo. Sin embargo, lo más gracioso fue que en las hojas membreteadas, habían 4 escudos de equipos y sí, los de la Liga MX estaban ahí.

Así llegamos al 6 de mayo. TAS dio su veredicto y decidió que León está eliminado del Mundial de Clubes.

América o LAFC van a ir al Mundial de Clubes

En ese periodo de tiempo (marzo y mayo), se filtró que la FIFA iba a hacer un partido único entre América y el LAFC para ver quién iba al Mundial de Clubes en lugar del León.

En abril lo confirmó Gianni Infantino. Por lo que no fue sorpresa para nadie que las Águilas pueden ir a este nuevo torneo. Lo sorprendente es que el reglamento de la FIFA decía que no pueden ir más de 2 equipos del mismo país a menos que se lo hayan ganado en la cancha. Pero eso no les importó.

Este juego será el 31 de mayo. Esta historia continuará.