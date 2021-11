Wanda Nara reveló que Icardi se hubiera retirado del futbol si se separaban: “Me dijo que si nos separábamos, se retiraba del futbol”, aseguró.

Luego del escándalo en que se vio envuelta Wanda Nara y el futbolista del Paris Saint Germain, Mauro Icardi por una supuesta infidelidad, Nara rompió el silencio y dio detalles sobre el difícil proceso que vivieron.

“Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del futbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él”.

Asimismo, la pareja de Icardi aseguró para la periodista Susana Giménez que le revisó el celular porque necesitaba encontrar algo relacionado con sus hijas, cuando se encontró una coversación con China Suárez y por impulso decidió publicar una polémica historia en Instagram, antes de aclararlo con Icardi.

“Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, declaró Wanda Nara, quien tambipen aclaró que la China no era su amiga: “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer”.

China Suárez rompió el silencio (@sangrejaponesa )

Wanda Nara revela detalles sobre Eugenia “China” Suárez”

Wanda recordó que en el momento en el que vio el mensaje de la China Suárez en el celular de su esposo, no dudó ni un momento y tomó el primer avión hacia Italia con todos sus hijos.

“Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”, afirmó.

Sin embargo, ella confía en que en el encuentro entre China Suárez e Icardi no haya sucedido nada, pues confía ciegamente en él.

“Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre.Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”.

Wanda Nara y Mauro Icardi (@mauroicardi / Instagram)

Wanda Nara se disculpó con la China Suárez

Después de la polémica historia que publicó donde escribió: “Una familia más que te cargas por zorra”, Wanda reconoció que fue un impulso y se disculpó con la China por los ataques que sufrió por eso.

“Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy eleganteque había usado en un momento de calentura”, concluyó.