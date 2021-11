Luego de los escándalos en los que se vieron envueltos el futbolista del PSG, Mauro Icardi y su esposa, Wanda Nara por presuntas infidelidades, ahora lucen felices en Dubai.

Todo parece indicar que la pareja ha decidido dejar los problemas atrás y darse una nueva oportunidad; por ellos, ahora se reconcilian en uno de los destinos más lujosos del mundo, Dubai.

Wanda Nara e Icardi se hospedaron en un lujoso resort de la ciudad árabe, donde la noche cuesta poco más de 350 mil pesos.

El complejo se encuentra ubicado en la bahía artificial de Jumeira, cuenta con poco más de 100 exclusivas habitaciones con todas las comodidades. Asimismo, una de las características del hotel, es la gastronomía internacional que ofrece y uno de los spas más lujosos de Dubai.

Mauro Icardi recibió el perdón de Wanda Nara (@mauroicardi )

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara estuvieron en el ojo del huracán, luego de que Wanda publicara una polémica historia en la que acusaba a una mujer de haberse entrometido con su esposo.

Hubo muchos rumores de que dicha mujer era China Suárez. Todo eso dio pie a una serie de publicaciones que tenían a los fanáticos muy confundidos, pues de pronto publicaban fotos juntos y parecía que todo se había arreglado y de nueva cuenta volvían a dar señales de ruptura.

Cabe recordar, que Wanda publicó que Icardi le había dado una carta y le escribió “como nunca antes le había escrito jamás”.

“A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”. Wanda Nara

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, se lee en la publicación.

China Suárez rompió el silencio (@sangrejaponesa )

China Suárez estuvo invlucrada en la polémica

La actriz y cantante argentina, Eugenia “China” Suárez fue señalada como la tercera en discordia e ntre la pareja, por ello salió a defenderse con un contundente mensaje.