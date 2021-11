La FIFA podría castigar a la Selección de futbol de México por el mal comportamiento de un solo aficionado durante el partido que sostuvo ante Canadá.

Así lo dio a conocer este martes Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, lo cual consideró ya sería una “ persecución ” de parte de la FIFA.

El mandamás del futbol mexicano reveló que la sanción podría llegar luego de que un solo aficionado mexicano lanzó un insulto a un integrante del cuerpo técnico de Canadá.

Agregó que este tipo de sanciones son imposibles, pues si la FIFA va a castigar por cada cosa que dice un aficionado, los estadios estarán vacíos.

“Si van a hacer el análisis de lo que dice cada una de las personas en todos los estadios del mundo, entonces difícilmente va a haber gente en los estadios”, agregó.

El asunto por las sanciones de FIFA no terminó ahí, pues Yon de Luisa mostró su inconformidad con el organismo por el reciente veto de dos partidos por el grito homofóbico.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol considero que la FIFA no está respetando sus propias reglas, refiriéndose al protocolo de tres pasos.

“Sentimos que no están respetando las propias reglas de la FIFA, no están respetando los tres pasos. En México sí lo estamos respetando”, indicó.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la aplicación de las sanciones disciplinarias, sentimos que no están respetando las propias reglas de la FIFA, no están respetando los tres pasos. En México sí lo estamos respetando, allá no, estamos peleando esa parte, pero lo más importante es pelear que se evite cualquier acto discriminatorio en los estadios”.

Yon de Luisa. Presidente de la Federación Mexicana de Futbol