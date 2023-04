Orbelín Pineda sigue dando buenos resultados en Europa, ahora anotó un golazo en el AEK Atenas ante NFC Volos.

Cabe recordar, que el AEK Atenas está luchando por ganar la Superliga de Grecia. Sin embargo, el mexicano puso en ventaja a su equipo desde los 9 minutos que inició el partido.

Orbelín Pineda se ha convertido en una pieza importante en su club, esta vez definió de manera ecepcional y concretó un muy buen pase de su compañero de equipo.

Pero, no solo anotó un golazo, sino que Orbelín acabó con la sequía de gol que vivía en el conjunto griego dirigido por Matías Almeyda, pues el mexicano no anotaba desde el 29 de enero.

Hasta este momento, Orbelín acumula 9 goles desde que llegó al AEK Atenas.

¿Orbelín Pineda volvería a Club Chivas?

Orbelín Pineda ilusionó a los fanáticos de Club Chivas con su posible regreso , pues era un referente en el cuadro rojiblanco.

Sin embargo, el mexicano aceptó en una entrevista para Fox Sports, que sí le gustaría regresar al Rebaño una vez que finalice su contrato con el AEK Atenas.

“Dios quiera, vamos a volver más adelante. Ahorita vamos a seguir cumpliendo acá el sueño europeo y ya veremos que sucede más adelante”, comentó.

Orbelín Pineda y su experiencia en el AEK Atenas

Orbelín Pineda, aseguró que la afición del AEK Atenas es muy apasionada y le han brindado mucho cariño desde su llegada.

“La gente de acá es muy apasionada, a uno le demuestran mucho cariño, uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y tratar de trasmitir la alegría en la cancha”, mencionó.

También dijo que los fans le pedían que bailara en la calle, pues en sus festejos de goles lo ha hecho.

