Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Athletic vs Atlético de Madrid es uno de los encuentros de este 5 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio San Mamés
- Transmisión: SKY Sports
Athletic vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 4 de LaLiga con el partido Athletic vs Atlético de Madrid.
Athletic vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Athletic vs Atlético de Madrid.
Athletic vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio San Mamés
- Transmisión: SKY Sports