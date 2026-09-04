Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Athletic vs Atlético de Madrid es uno de los encuentros de este 5 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.

Partido: Athletic vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 4

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Mamés

Transmisión: SKY Sports

Athletic vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 4 de LaLiga con el partido Athletic vs Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Athletic vs Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.