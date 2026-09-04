Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Athletic vs Atlético de Madrid es uno de los encuentros de este 5 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.

  • Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio San Mamés
  • Transmisión: SKY Sports

Athletic vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 4 de LaLiga con el partido Athletic vs Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Athletic vs Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.

  • Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio San Mamés
  • Transmisión: SKY Sports