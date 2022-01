Uriel Antuna asegura que en Club Chivas no le tuvieron confianza, pues, en sus primeras palabras como futbolista de Cruz Azul, dijo que nunca se sintió respaldado por la directiva .

El extremo Uriel Antuna comenta que cuando más lo necesitó, la directiva tapatía le dio la espalda. Parece que el extremo no se fue nada contento del Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

El llamado Brujo, ahora fichado por el Cruz Azul, siente que el equipo tapatío no lo arropó cuando más lo necesitaba, y hasta cierto punto lo exhibió hacia la opinión pública.

En entrevista concedida al canal TUDN, Antuna aseguró que no le guarda ningún rencor a las Chivas, pero los momentos que vivió ahí, no fueron nada agradables .

“No tengo quejas de Chivas… No hay nada en contra de ellos, aunque no sé si ellos tengan algo contra mí… No lo sé”, comentó.

Uriel Antuna (Omar Vega / Omar Vega)

Uriel Antuna es sinónimo de indisciplina

Durante su estancia en el llamado Rebaño Sagrado, Uriel Antuna, quién venía de Los Ángeles Galaxy, fue sorprendido en una fiesta en estado de ebriedad , además de que formó una “pareja” no muy sana con Alexis Vega, exhibiéndose en fotografías junto a botellas de alcohol.

“Es verdad, tuve algunos descuidos, errores que a cualquiera le pudo haber pasado, pero aprendí de ellos, me concentré en la cancha, traté de corregirlos. A veces la prensa se enfoca más en lo malo que se hace que en lo bueno… Uno trata de revertir esas situaciones”.

Y por esos asuntos en lo particular, fue que no se sintió apoyado por la directiva del Club Deportivo Guadalajara. “No me sentí arropado, no sentí que me tuvieran esa confianza, pero con los técnicos no hubo problemas, siempre tuve buena comunicación, pero más allá, pues... No sé qué haya pasado, traté de enfocarme en lo que pasaba en la cancha de juego, eso es lo que vale al final, ¿no?”.

Uriel Antuna (Edgar Quintana / Mexsport)

Uriel Antuna pide que se proteja más al jugador

Es más, Uriel Antuna dejó entrever que se sintió exhibido. “Así me sentí. Quizá habría que proteger un poquito más al jugador, pero cada directivo tiene su forma de manejar ese tipo de situaciones. Aprendí a la mala, de eso no tengo duda”.