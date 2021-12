México.- La leyenda del Club América, Antonio Carlos Santos, llama “cucaracha tonta” a Uriel Antuna, jugador del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) que al parecer ficharía con las Águilas.

Ante el posible intercambio entre Uriel Antuna, de Chivas, y Sebastián Córdova, del Club América, Antonio Carlos Santos mostró su desacuerdo en entrevista con W Deportes.

Y es que Antonio Carlos Santos afirmó que Uriel Antuna “ parece una cucaracha tonta ” cuando toma el balón, pues consideró que su única cualidad es ser muy rápido.

Pero el ídolo del Club América no sólo le dio con todo al elemento de las Chivas, ya que también aseguró que con Sebastián Córdova no pasa nada.

“Antuna es como Córdova, ni fu ni fa, no pasa nada. Es un jugador que es muy rápido, pero que agarra la pelota y parece una cucaracha tonta, va hasta el centro del campo y de ahí no pasa nada, si le pones una marca no sabe encarar”

Antonio Carlos Santos