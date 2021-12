Afición americanista rechaza a Uriel Antuna y le piden que no firme contrato mediante un hashtag que se hizo tendencia en redes sociales.

Con el hashtag, “Antuna no firmes”, aficionados azulcremas dejaron ver su descontento y falta de apoyo a la decisión que ya está por concretarse.

Y es que desde que se dio a conocer la noticia de que Uriel Antuna podría llegar a las Águilas a cambio de Sebastián Córdova, los fanáticos no se lo tomaron nada bien.

Tal parece que la rivalidad entre ambos equipos, ha hecho que no conciban a un jugador de Club Chivas con la playera azulcrema y sea visto como un rival.

“Se sabe @AntunaUriel #AntunaNoFirmes. Yo me sumo a esa moción y no es personal, sólo América y Chivas NO deben intercambiar. Amor propio, amor a la camiseta”, se lee en Twitter.

Intercambio entre Uriel Antuna y Sebastián Córdova

Lo que comenzó como rumor difícil de creer, parece ser que muy pronto se volverá realidad. De acuerdo con diversas fuentes, muy pronto Uriel Antuna pasará a ser futbolista del América y Sebastián Córdova de Chivas.

Míchel Leaño, quien fue el encargado de debutar a Córdova en el Necaxa, habría pedido que fuera a reforzar el equipo después de no haber tenido un buen torneo.

Por otro lado, Club América también necesita refuerzos ante la baja de Renato Ibarra. Córdova por su parte, no ha tenido una buena temporada, por lo que Uriel Antuna habría sido la opción de la directiva para cubrir sus necesidades.

Aún no se ha confirmado de manera oficial, pero todo parece indicar que muy pronto lo tendrán que hacer ambos equipos.

Santiago Baños en entrevista. (JAVIER RAMIREZ / Mexsport)

Santiago Baños en Club América

Mucho se ha criticado la gestión de Santiago Baños en el América e incluso se hablaba de una posible mala relación con Santiago Solari.

De acuerdo con ESPN, América conservará tanto a Santiago Baños como a Santiago Solari para el siguiente torneo, auque dejaron ver que ambos tienen que dejar sus diferencias a un lado para actuar en favor del equipo.

Baños confesó para ESPN que se molestó por la manera en que el técnico llevó a cabo la estrategia en en partido contra Pumas pero han tenido que resolver todos esos asuntos.

Luego de los fracasos que tuvo el equipo, tanto en la Concachampions como en el torneo, se espera que con el trabajo y llamadas de atención todo camine de una mejor manera.